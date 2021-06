Nowe iPhone’y z czytnikiem linii papilarnych pod ekranem?

Wygląda na to, iż Apple może zaprezentować nowe iPhone’y, które będą mogły pochwalić się skanerem linii papilarnych pod ekranem. Sprzęty zadebiutują w okolicach 2022 roku.

iPhone 12 Pro

Nowa plotka od popularnego analityka Ming Chi-Kuo wskazuje na to, iż w 2022 roku Apple miałoby się zdecydować na zaprezentowanie zupełnie nowej technologii Touch ID, która tym razem zostałaby ukryta pod ekranem smartfonów. Obecnie nie wiadomo czy firma Tima Cooka pracuje nad tego typu pomysłem, ale to nie pierwszy raz, kiedy podobna informacja pojawia się w sieci. Touch ID pod ekranem nie trafi jednak do zbliżającej się serii smartfonów iPhone 13.

W 2022 roku linia iPhone’ów miałaby zostać wyposażona w ekrany o przekątnej 6,1 oraz 6,7 cala - każdy z tych modeli doczeka się dwóch różnych wersji w osobnych konfiguracjach. Urządzenie sprzedawane za mniej niż 900 dolarów za sztukę zostanie wyposażone w skaner linii papilarnych umieszczony bezpośrednio pod ekranem.

Nowy iPhone doczeka się także ulepszeń związanych z samym aparatem fotograficznym. W tym przypadku Apple ma zainwestować w szerokokątny sensor o rozdzielczości 48 megapikseli.

Na ten moment nie są to jednak potwierdzone informacje.

