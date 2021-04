Narzędzie do łamania smartfonów pomogło ująć morderców

Policja w Brazylii może dziękować narzędziu Cellebrite. Dzięki niemu udało się aresztować dwóch podejrzanych o morderstwo.

Zdjęcie Izraelska firma znów złamała iPhone'a /123RF/PICSEL

Cellebrite to narzędzie pochodzące od izraelskiej firmy zajmującej się oprogramowaniem. Jak czytamy w gazecie G1, wykorzystanie specjalnie zaprojektowanego narzędzia pozwoliło aresztować dwóch podejrzanych o morderstwo. Samo oprogramowanie jest jednak nieco kontrowersyjne bowiem może zostać wykorzystane nie tylko do dobrych celów. Misją izraelskiej firmy jest jednak pomaganie rządom oraz badaczom bezpieczeństwa w wykorzystywaniu inteligencji cyfrowej do ratowania życia lub analizowania konkretnych sytuacji.

Brazylijska policja od ponad miesiąca prowadzi śledztwo w sprawie śmierci czteroletniego chłopca. Narzędzie łamiące iPhone’y pozwoliło dostać się do korespondencji, która potwierdziła możliwy wcześniejszy przebieg wydarzeń.

Na swojej stronie internetowej, izraelska firma twierdzi, że jest w stanie złamać urządzenia od takich producentów, jak Apple, Huawei, Samsung czy LG. Oprogramowanie ma działać na wszystkich najnowszych smartfonach Apple - od iPhone’a 4 do iPhone’a XS/XR.

Zastosowanie tego typu rozwiązania budzi wątpliwości dotyczące naruszenia prywatnych danych oraz możliwego wykorzystania technologii. Tym razem zadziałała ona jednak w słusznej sprawie.

