Na rynek trafią smartfony Nokii z ogromnymi bateriami?

HMD Global przygotowuje nowe modele smartfonów Nokia, które będą mogły pochwalić się wykorzystaniem dużych baterii. Oba urządzenia będą należały również najprawdopodobniej do serii smartfonów Android Go Edition - najbardziej podstawowych słuchawek w ofercie producenta.

Według przecieków, Nokia C30 będzie mogła pochwalić się baterią o pojemności aż 6000 mAh. Smartfon będzie posiadał podwójny aparat fotograficzny a także skaner linii papilarnych. Cena ma zostać ustalona na poziomie 100 euro, co zdecydowanie przypisze ten model do budżetowej półki cenowej.

Drugi ze smartfonów, Nokia C20 Plus również ma korzystać ze sporego akumulatora. W tym przypadku będziemy mieli do czynienia z baterią o pojemności 5000 mAh. Podobnie, jak model C30, model C20 Plus również otrzyma podwójny aparat fotograficzny. W tym przypadku zabraknie już jednak czytnika linii papilarnych.

Obecnie nie wiadomo, kiedy dokładnie Nokia zdecyduje się zaprezentować swoje nowe urządzenia. Bardzo możliwe, że stanie się to jeszcze przed tegorocznymi wakacjami.

