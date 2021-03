Mi 11 Ultra - premiera fotograficznej "bestii" Xiaomi

Xiaomi ogłosiło globalną premierę Mi 11 Ultra, swojego najbardziej zaawansowanego flagowca, który może zrewolucjonizować fotografię i filmowanie w smartfonach - tak twierdzi producent. Mi 11 Ultra wykorzystuje zupełnie nowy sensor Samsung GN2.

Zdjęcie Mi 11 Ultra /materiały prasowe

Główny aparat urządzenia o rozdzielczości 50 MP wykorzystuje największy obecnie na rynku czujnik kamery smartfonu, GN2 firmy Samsung. Ten sensor opracowany wspólnie przez Xiaomi i Samsunga jest pierwszym, który osiągnął rozmiar 1/1,12 cala i jest w stanie rejestrować piksele o wielkości 2,8 μm i łączyć odczyty z czterech pikseli w jeden. Sterowany przez algorytm Xiaomi do fotografii nocnej jest w stanie zarejestrować jasne obrazy przy 0,02 luksa światła. Mi 11 Ultra jest również pierwszym smartfonem Xiaomi, w którym zastosowano wielopunktowy, bezpośredni, laserowy system ustawiania ostrości Time-of-Flight, który wykorzystuje dokładną, 64-strefową mapę głębi.

Mi 11 Ultra jest wyposażony w obiektyw peryskopowy 48 MP z 5-krotnym zoomem optycznym, zdolny również do 10-krotnego zoomu hybrydowego i 120-krotnego zoomu cyfrowego. Ultraszerokokątna kamera 48 MP jest równie potężna. Wykorzystuje sensor Sony IMX586 i pozwala na uchwycenie kąta widzenia 128 stopni. Optyka jest wspierana przez zaawansowany algorytm oraz AI, które eliminują błędy, aberracje i niedoskonałości obrazu. Mi 11 Ultra wykorzystuje cenione technologie Dual Native ISO Fusion i Stagger-HDR, które zadebiutowały w Mi 10 Ultra.

Mi 11 Ultra jest wyposażony w 6,81-calowy wyświetlacz AMOLED, odświeżany z częstotliwością 120 Hz, o rozdzielczości WQHD+. Szkło ekranu jest zakrzywione z czterech stron, a dodatkowy kontrast jest uzyskany dzięki nowej warstwie odblaskowej z materiału E4. Wyświetlacz daje 1700 nitów szczytowej jasności i może odwzorować 1,07 miliarda kolorów, umożliwiając bardziej naturalną gradację kolorów, mniej zniekształceń i bardziej żywe kolory.

Dalsze elementy specyfikacji wyświetlacza to: rozdzielczość 3200 x 1440, częstotliwość odświeżania 120 Hz i częstotliwość próbkowania dotyku 480 Hz. Dodatkowo, jest on chroniony szkłem Corning Gorilla Glass Victus.

Mi 11 Ultra ma dodatkowy wyświetlacz z tyłu. Pokazuje on najważniejsze informacje (data, godzina, powiadomienia), może również służyć jak lusterko do selfie.

W Mi 11 Ultra zastosowano nietypowy, bardzo efektywny głośnik 1216P. Amplituda jego membrany to aż 0,8 mm - w praktyce oznacza to, że Mi 11 Ultra gra najgłośniej w branży. Działanie głośnika jest sterowane przez szereg dodatkowych mechanizmów programowych. Smartfon potrafi zmieniać parametry audio tak, żeby dostosować się np. do pomieszczenia, w którym go używamy.

Smartfon można ładować prądem 67 W, zarówno w trybie przewodowym, jak i bezprzewodowym. Akumulator o pojemności 5000 mAh ładuje się w ciągu 36 minut - jak podaje producent.

Nowość ma autorską technologię 6x supercharge, zupełnie nowy zintegrowany obwód ładowania bezprzewodowego, a także technologię wielopoziomowej kontroli prądu, która pozwala na 10-procentowy wzrost prędkości ładowania.



Zdjęcie Mi 11 Ultra / materiały prasowe

Bateria w Mi 11 Ultra wykorzystuje nowy typu materiału: katody z nano tlenku krzemu drugiej generacji. Materiał ten ma dziesięciokrotnie większą zdolność magazynowania jonów litu niż tradycyjne katody grafitowe, zwiększając gęstość przechowywania energii i skutecznie rozwiązując problemy z długimi, energochłonnymi obwodami



Mi 11 Ultra ma ceramiczną tylną obudowę. Sam smartfon jest odporny na pył i wodę (IP68). Wykorzystuje system wyrównywania ciśnienia wewnątrz obudowy. Ceramiczne plecki w Mi 11 Ultra mają mniejszy promień ugięcia, zmniejszony z 0,2 mm do 0,1 mm. Urządzenie zostało przetestowane pod kątem odporności na zanurzenie w słodkiej wodzie na głębokość do 1,5 m przez 30 minut. Ma kontrolę wilgotności portu ładowania.

Mi 11 Ultra jest napędzany przez Snapdragona 888. Typ pamięci RAM to LPDDR5, pamięć na dane jest zgodna ze specyfikacją UFS 3.1. W modelu Ultra debiutuje nowe, trójfazowe chłodzenie Xiaomi. Tradycyjna pasta termiczna procesora została zmieniona na materiał zmiennofazowy, który może pochwalić się wyższą wydajnością i lepszymi właściwościami otulającymi, zwiększając przewodność cieplną o 100%. D

Mi 11 Ultra ma 12 GB RAM-u i 256 GB pamięci masowej.

Sugerowana cena to 1199 euro

