LG zamknie swój biznes smartfonów? Decyzja zapadnie w poniedziałek

Korean Times donosi, iż LG przygotowuje się do zamknięcia swojego biznesu urządzeń mobilnych. Oficjalna decyzja ma zostać podjęta 5 kwietnia 2021 roku.

Zdjęcie LG Wing po odwróceniu ekranu głównego /INTERIA.PL

O zamknięciu przez LG działu mobilnego słychać nie po raz pierwszy. Koreańska firma już wcześniej stała się obiektem plotek oraz przecieków związanych ze swoimi smartfonami. Tym razem koreańskie media donoszą, iż producent podjął już decyzję i będzie miał zamiar zrezygnować ze swojego działu urządzeń mobilnych. Decyzja tego typu ma zostać ogłoszona oficjalnie w poniedziałek 5 kwietnia bieżącego roku.

Podejście LG do swoich flagowych smartfonów nie kończyło się zbyt często sukcesem - przynajmniej na przestrzeni ostatnich lat. Dział mobilny marki do tej pory przynosi straty i nie notuje wzrostów, których oczekiwałaby koreańska firma. Do tej pory LG miało szukać kupca, który kupiłby dział mobilny firmy i zainwestował w niego pieniądze. Według koreańskich mediów taka sytuacja zakończyła się niepowodzeniem.

Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na oficjalne informacje w tej sprawie. Te poznamy już niebawem.

