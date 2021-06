Leitz Phone 1 – pierwszy smartfon niemieckiej Leici

Niemiecka firma Leica wypuściła na rynek swój pierwszy smartfon. Urządzenie jest ograniczone tylko i wyłącznie do rynku japońskiego na zasadzie ekskluzywności. Czego dokładnie można spodziewać się po tym sprzęcie?

Zdjęcie Leitz Phone 1 / materiały prasowe

Reklama

Leitz Phone 1 to pierwszy telefon marki Leica, który będzie dostępny tylko i wyłącznie na terenie Japonii. Na pokładzie urządzenia znajdziemy 6,6-calowy wyświetlacz IGZO OLED o rozdzielczości 2730 na 1260 pikseli. Sam wyświetlacz odświeża się z częstotliwością 240Hz. DO tego wszystkiego możemy dorzucić masywny, 1-calowy sensor aparatu, który znalazł się na tylnej obudowie. Samo "oczko" ma również rozdzielczość 20 Mpix przy zachowaniu ekwiwalentu dla 19 mm.

Reklama

Za sprawne działanie ma odpowiadać procesor Qualcomm Snapdragon 888 z 12 GB pamięci RAM oraz 256 GB pamięci na dane. Na pokładzie Leitz Phone 1 znajdziemy też Androida 11 oraz certyfikat IP68 wraz z baterię o pojemności 5000 mAh. Sprzęt niemalże na pewno wspiera również szybkie ładowanie akumulatora.

Cena Leitz Phone 1 została ustalona na 187920 JPY, co w przeliczeniu na złotówki daje około 6450 złotych. Na ten moment nie wiadomo czy ten sprzęt trafi do Europy oraz do sprzedaży na innych rynkach.

Zdjęcie Leitz Phone 1 / materiały prasowe

Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko czekać.

Sprawdź najnowsze promocje i korzystaj z listy zakupowej ding.pl