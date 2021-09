iPhone - istotne zmiany dla użytkowników. Trzeba je znać

We wcześniejszych wersjach systemu iOS zgoda na zbieranie danych w celach reklamowych była automatycznie wyłączona. Użytkownik mógł sam ją aktywować, jeśli taka była jego wola. Twórcy zewnętrznych aplikacji musieli sami pytać o zgodę na zbieranie informacji o klientach. Teraz Apple również będzie tak robić. Wraz z najnowszą aktualizacją systemu, użytkownicy iPhone’ów zobaczą wyskakujące okienko z prośbą o możliwość zbierania danych w celach wyświetlania bardziej trafnych spersonalizowanych reklam.

Apple szczególnie zależy na tym, by pozwolenie na korzystanie z danych użytkowników miały aplikacje App Store i Apple News. Producent chce, by klienci widzieli bardziej trafne propozycje aplikacji do pobrania oraz wiadomości, które szczególnie mogłyby ich zainteresować. Firma używałaby takich danych jak lokalizacja, przeglądane aplikacje i wiadomości oraz transakcje w App Store.

iOS 15 jest przyczyną wielu kontrowersji. To właśnie z tą aktualizacją systemu w życie ma wejść algorytm neuralMatch, którego zadaniem będzie skanowanie zdjęć przesyłanych przez użytkowników do iCloud. Na szczęście producent wprowadzi także wersję 14.8 systemu, która pozwoli użytkownikom zostać przy starym oprogramowaniu i będzie wspierana nawet po premierze iOS 15.