iPhone 14 - tak będzie wyglądał smartfon Apple w 2022 roku?

Za kilka dni odbędzie się długo wyczekiwana konferencja Apple, będąca jednocześnie największym wydarzeniem branżowym tej jesieni. Zostanie na niej zaprezentowana nowa seria iPhone’ów. Różne źródła potwierdzają, że Apple pozostanie przy dotychczasowej numeracji i już 14 sierpnia ujrzymy iPhone’a 13. W tej chwili właśnie zostały udostępnione rendery iPhone’a 14. To nie jest literówka, chodzi dokładnie o następcę smartfona, który zostanie zaprezentowany już za kilka dni.

Najbardziej zauważalną różnicą między iPhonem 14 a poprzednikami jest brak widocznego notcha, który towarzyszył serii od bardzo dawna. Zamiast tego będzie jedynie małe wycięcie na aparat do selfie. Nie oznacza to końca Face ID. Czujnik zostanie najprawdopodobniej schowany pod ekran. Z tyłu widać brak wypukłej wyspy z aparatami, która zwykle wystaje z urządzenia. Zamiast tego aparaty są na równi z resztą obudowy.

Zdjęcie iPhone 14 Fot. JON PROSSER X RENDERSBYIAN / materiał zewnętrzny

Warto zaznaczyć, że źródłem pozyskanych informacji nie jest Apple, a wizualizacja urządzenia została stworzona przez niezależnego grafika na podstawie danych od anonimowych podmiotów. Biorąc pod uwagę to, jak Apple przykłada się do ochrony informacji o swoich urządzeniach, należy patrzeć na te zdjęcia z mocnym przymrużeniem oka. W końcu do premiery iPhone’a 14 został przynajmniej rok i wiele w tym czasie może się zmienić.