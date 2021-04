iPhone 14 i 15 z zupełnie nowym aparatem?

Najnowsze plotki mówią o tym, iż iPhone 14 i 15 wykorzystają zupełnie nowy aparat. Tym samym Apple zerwie z tym, do czego nas przyzwyczaiło.

Zdjęcie iPhone 12 Pro / materiały prasowe

Reklama

Analitycy już zaczęli swoje przewidywania związane z iPhonem 14 oraz 15. Smartfony mają pojawić się zarówno w 2022, jak i w 2023 roku. Wygląda na to, że amerykańska firma z jabłkiem w logo zdecyduje się usprawnić aparaty fotograficzne obu sprzętów. Ming Chi-Kuo zdradza, że na tym polu miałoby dojść do prawdziwych zmian.

Reklama

Oczekuje się, że iPhone 14 Pro będzie korzystał z 48-megapikselowego aparatu głównego - w porównaniu do 12-megapikselowego sensora, z którego korzystają obecnie dostępne iPhone’y. Co równie ważne, Kuo twierdzi, że Apple będzie chciało zastosować sensor aparatu z pikselami o wielkości 2,5 mikrometra. To znacznie więcej niż obecnie dostępne 1,7 mikrometra w iPhonie 12. Opcjonalnie firma z Cupertino zaimplementuje do nowych iPhone’ów możliwość nagrywania materiałów w rozdzielczości 8K.

Zmiany w nowych iPhone’ach mają dotknąć również wielkości wycięcia w ekranie smartfona. Dotychczasowy "notch" miałby zostać skutecznie zredukowany.

Ile w tym prawdy? Na razie ciężko ocenić.

Sprawdź najnowsze promocje i korzystaj z listy zakupowej ding.pl