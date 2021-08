iPhone 13 z trzema nowymi funkcjami

Smartfony

Co roku jesień należy do Apple. To za sprawą corocznej premiery nowego iPhone’a. Wielu fanów urządzeń firmy z logiem nadgryzionego jabłka z niecierpliwością czeka na możliwość zmiany smartfona na nowszy model. iPhone 13 pozwoli zrobić jeszcze lepsze zdjęcia, dzięki trzem nowym funkcjom.

Zdjęcie Nowe iPhone'y będą bardzo podobne do tych z zeszłego roku / materiały prasowe