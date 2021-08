iPhone 13 wyjdzie wcześniej niż sugerowały przecieki?

Apple wypuszcza swoje flagowe smartfony we wrześniu, w rocznych odstępach z nielicznymi wyjątkami. Jednym z nich była premiera iPhone’a 12, który został zaprezentowany 13 października. Opóźnienie zostało spowodowane pandemią koronawirusa. W tym roku Apple najprawdopodobniej wróci do wrześniowego rytuału wydawania smartfonów, jednak dokładna data premiery ich najnowszych urządzeń nie jest znana, choć pojawiają się różne przecieki.

Najnowsze informacje pochodzą z chińskiej strony IT Home, na której znajduje się data sprzedaży nowego iPhone’a. W sklepie będzie można dokonać zakupu iPhone’a 13 od 17 września. Ta sama strona pokazuje również, że AirPods 3 trafią do sprzedaży 30 września. Zrzut ekranu z IT Home został udostępniony na portalu Weibo przez użytkownika @PandaIsBald.

Informacje z chińskiej witryny IT Home nie są pewne, lecz jeśli okażą się prawdziwe, będzie to znaczyło, że premiera iPhone’a 13 odbędzie się wcześniej niż sugerowały poprzednie przecieki. Tych autorem było MacRumors, które zdobyło informacje, że premiera odbędzie się 21 września. Ponadto serwis podał, że Apple wyprodukuje między 130 a 150 milionów egzemplarzy nowych iPhone’ów do końca 2021. Od 35 do 45 proc. z tego ma zostać stworzonych jeszcze w trzecim kwartale tego roku.