Apple zaprezentowało swoje najnowsze smartfony z serii iPhone 13. Rodzina została powiększona o cztery modele, zupełnie jak w zeszłym roku. Urządzenia będą dostępne w globalnej sprzedaży, jednak wiele osób nadal decyduje się na sprowadzenie telefonu zza granicy. Przyczyny tego może być różne, choć najpopularniejszą jest ta ekonomiczna. Łowcy okazji mogą znaleźć smartfona taniej w innym kraju niż w rodzimych sklepach. Trzeba się w tym przypadku liczyć z pewnym ryzykiem.

Nie jest żadną tajemnicą, że producenci smartfonów dostosowują swoje urządzenia pod konkretny rynek. Apple najczęściej wypuszczało kilka różnych konfiguracji dla Stanów Zjednoczonych, Japonii Chin i reszty świata. W tym roku pojawią się jeszcze osobne wersje dla Hong Kongu i Rosji. Zmiany w poszczególnych modelach nie są kolosalne ale często kluczowe. Jak wiadomo, iPhone 13 będzie wspierał użycie karty eSIM. Chiny wymagają, by tej funkcji nie było w modelach dostarczonych do kraju. Oznacza to, że zamiast standardowej konfiguracji nano + eSIM będą dwa miejsca na kartę nano. Dodatkowo, w zależności od kraju można spodziewać się innej wersji chipu 5G.

W przypadku Rosji powodem osobnej konfiguracji może być prawo, które weszło w życie w tym kraju. Apple, by móc sprzedawać telefony u naszego sąsiada zgodziło się na kilka ustępstw. Między innymi iPhone 13 wyjdzie tam z zainstalowanymi aplikacjami od rosyjskich deweloperów.