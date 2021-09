iPhone 13 - recenzje i opinie ekspertów. Jak wypadła nowość Apple?

iOS iOS 15 - jakie nowości wprowadziła aktualizacja systemu?

Modele z serii iPhone 13 są już oficjalnie dostępne w przedsprzedaży. Chwilę wcześniej urządzenia trafiły do recenzentów z większych amerykańskich redakcji, którzy mogli przez kilka dni ich używać, by wyciągnąć własn wnioski. Ogólne oceny są wysokie. Modele 13 i 13 Pro zwykle otrzymują oceny bliskie 9/10. Nie ma co się dziwić, w końcu iPhone’y to bardzo solidne smartfony.

Najczęściej w kontekście pozytywnych zmian jest wymieniana bateria. W tym roku Apple zastosowało ogniwa o większej pojemności, które znacznie wydłużą czas pracy urządzenia. Cnet poinformował, że smartfony nie mają najmniejszego problemu, by przetrwać dzień na jednym ładowaniu, nawet przy intensywnym jego użytkowaniu. Z kolei redaktor Engadget zwróciła uwagę na obecność notcha, który jest o 20 proc. mniejszy niż w zeszłym roku, jednak nadal większy niż u konkurencji. Sama zmiana nie ma wpływu na codzienne użytkowanie smartfona. Warto jednak zauważyć, że iPhone 13 nie posiada zabezpieczenia biometrycznego w postaci odcisku palca. Zatem lepiej poświęcić nieco przestrzeni u góry ekranu, by w zamian dostać ulepszoną wersję Face ID.

Redakcje The Verge, Cnet i Engadget zgadzają się w tym, że jednym z największych zawodów jaki sprawiają nowe iPhone’y są aparaty do selfie, które pozostają niezmienione w stosunku do poprzedniej serii. Dieter Bohn negatywnie wyraził się także o nowym Cinematic Mode. Funkcja pozwala na zastosowanie trybu portretowego w nagraniach wideo. Według redaktora The Verge nie jest to takie "pro", jak powinno. Tryb przede wszystkim źle radzi sobie w słabym świetle. Ostrość można zablokować na konkretnej twarzy, a gdy osoba odwróci się, to przeskakuje na kolejną.

iPhone 13 Pro jest pierwszym urządzeniem Apple z częstotliwością odświeżania 120 Hz i drugim z technologią ProMotion. Wykorzystanie ProMotion pozwala na automatyczne dostosowywanie się częstotliwości odświeżania do tego co aktualnie dzieje się na ekranie. Oznacza to, że podczas oglądania filmu częstotliwość odświeżania dostosowuje się do ilości klatek na sekundę. Dzięki temu można znacząco zmniejszyć zużycie baterii. Należy tu zwrócić uwagę na fakt, że iPhone 13 jest pozbawiony tej funkcji. W tym przypadku można liczyć na odświeżanie ekranu jedynie 60 Hz. W dodatku Engadget zwraca uwagę na to, że z tego względu iPhone 13 wydaje się być mniej płynny niż smartfony konkurencji. Ta sama redakcja porównała jasność ekranu iPhone’a 13 z iPhonem 12, od którego to miał być o 28 proc. jaśniejszy. Okazało się, że różnica jest zauważalna, lecz tylko i wyłącznie, gdy ma się pod ręką egzemplarz porównawczy w postaci zeszłorocznego modelu.

Ogólne wrażenia i recenzje odpowiadają ocenom, które iPhone 13 dostaje. Wszyscy zgadzają się, że jest to solidne urządzenie i wartościowy telefon na rynku smartfonów. Jest wiele rzeczy, za które iPhone 13 i 13 Pro są chwalone. W tym momencie warty wspomnienia jest procesor A15 Bionic, który wyróżnia się mocną na tle konkurencji i modeli Apple z poprzednich lat. Nikt też nie zaprzecza, że pomimo ogólnie dobrego wrażenia, wiele rzeczy mogło zostać zrobionych o wiele lepiej.

iPhone 13 - ceny:



iPhone 13 mini:

128 GB - 3599 zł

256 GB - 4099 zł

512 GB - 5099 zł

iPhone 13:

128 GB - 4199 zł

256 GB - 4699 zł

512 GB - 5699 zł

iPhone 13 Pro:

128 GB - 5199 zł

256 GB - 5699 zł

512 GB - 6699 zł

1 TB - 7699 zł

iPhone 13 Pro Max:

128 GB - 5699 zł

256 GB - 6199 zł

512 GB - 7199 zł

1 TB - 8199 zł



