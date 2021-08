iPhone 13 - pojawiła się data premiery nowego telefonu Apple

Apple najczęściej prezentuje swoje smartfony we wrześniu. Jednym z nielicznych wyjątków była seria iPhone 12, której premiera została opóźniona ze względu na problemy spowodowane przez pandemię. Wiele wskazuje na to, że Apple planuje wrócić do swojego wrześniowego rytuału, choć nie podano jeszcze oficjalnej daty konferencji. Wcześniejsze przecieki sugerowały najpierw, że ta odbędzie się 21, a później, że jednak 17 września. Teraz pojawiła się nowa data. Oficjalna premiera iPhone’a 13 ma się odbyć 14 września, a do sprzedaży urządzenia trafią 10 dni później.

Potencjalna data premiery to nie jedyne najświeższe wiadomości, jakie pojawiły się o iPhonie 13 w ostatnim czasie. Analityk Ming-Chi Kuo, który od dawna jest godnym zaufania źródłem przecieków o produktach Apple, dowiedział się, że iPhone 13 będzie miał możliwość połączenia się z satelitami LEO. Takie rozwiązanie zagwarantuje, że użytkownicy będą mieli dostęp do internetu nawet w miejscach, gdzie ciężko o zasięg 4G i 5G. Będzie to szczególnie przydatna funkcja dla osób, które znajdą się na terenach wiejskich z utrudnionym dostępem do sieci.

Najnowsze urządzenie Apple zachowa dotychczasowy elegancki design znany z serii iPhone 12. Wiadomo także, że bez zmian pozostaną rozmiary modeli. Jesienią dostaniemy wersję mini o przekątnej ekranu 5,4 cala, standardową i pro o wielkości 6,1 cala oraz 6,7 calowy model Max. Można się spodziewać nieco mniejszego wycięcia na aparat oraz ekranu z częstotliwością odświeżania 120 Hz.

