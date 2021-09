Zgodnie z oczekiwaniami, na konferencji Apple zaprezentowano nową gamę smartfonów - iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro i iPhone 13 Pro Max to urządzenia ulepszone względem poprzedników, choć rewolucyjnymi nazwać ich nie można. O większości nowości mogliśmy usłyszeć już w przedpremierowych przeciekach.

iPhone 13 i 13 mini

iPhone 13 i 13 mini to smartfony przeznaczone dla użytkowników, którzy nie potrzebują profesjonalnych funkcji fotograficznych w smartfonie. Podobnie jak w przypadku poprzedniej generacji, nowe modele mają układ dwóch kamer umieszczonych na "wyspie fotograficznej". Zgodnie z zapowiedziami Apple, jest to najbardziej zaawansowany układ dwóch kamer na rynku. Jeden z aparatów to obiektyw szerokokątny z optyczną stabilizacją obrazu, drugi zaś to obiektyw ultraszerokokątny - oba z matrycą 12 Mpix.



Zdjęcie iPhone 13 / materiały prasowe

Smartfony są wyposażone w ekrany OLED - iPhone 13 o przekątnej 6,1 cali, a iPhone 13 mini o przekątnej 5,4 cali. Pokryte są one ceramicznym szkłem - według reklam "wytrzymalszym od rozwiązań konkurencji". Ekrany mają jasność na poziomie 1200 nitów i wspierają HDR. Całość spina aluminiowa rama. Design nowych modeli jest identyczny, jak poprzedników, a dostępnych kolorów obudowy jest sześć.



Zdjęcie iPhone 13 i iPhone 13 mini / materiały prasowe

Nowe iPhone'y są oczywiście szybsze od poprzedników. Dzięki procesorom A15 Bionic mają być o 50 proc. szybsze or rozwiązań konkurencji (grafika zaś 30 proc. lepsza). Smartfony mają pojemniejsze baterie - iPhone 13 działa nawet 2,5 godziny dłużej od iPhone 12, podczas gdy iPhone 13 mini wytrzyma z dala od gniazdka zasilania o 1,5 godziny dłużej niż iPhone 12 mini.



Zgodnie z zapowiedziami, firma Apple zrezygnowała z wariantów pojemnościowych 64 GB. Teraz podstawowa pojemność to 128 GB. Poza tym są warianty 256 i 512 GB.



iPhone 13 Pro i Pro Max

Zdjęcie iPhone 13 Pro / materiały prasowe

iPhone 13 Pro to flagowy smartfon w ofercie Apple, podczas gdy model Pro Max jest jego większym bratem. W ich wnętrzu znajdziemy procesory A15 Bionic, podobnie jak w przypadku mniejszych modeli "szybsze od konkurencji". Smartfony mają ekrany Super Retina XDR z odświeżaniem na poziomie 120 Hz i technologią Pro Motion. Podobnie jak rok temu, iPhone 13 Pro ma przekątną 6,1 cali, a iPhone 13 Pro Max 6,7 cali.



Najważniejsze nowości w modelach Pro dotknęły kamery. Oba modele są wyposażone w zestaw trzech aparatów - pierwszy z obiektywem 77 mm z potrójnym zoomem optycznym, drugi ultraszerokokątny z funkcją makro (w iPhone'ach po raz pierwszy) i trzeci szerokokątny. Wszystkie z nich obsługują tryb nocny.



Zdjęcie iPhone 13 Pro / materiały prasowe

Ważne nowości pojawiły się także w aplikacji aparatu modeli Pro, m.in. funkcja Photographic Styles z gotowymi stylami edycji (jak filtry na Instagramie). Pod koniec roku smartfony mają zostać wyposażone we wsparcie ProRes video.





Zdjęcie iPhone 13 Pro i iPhone 13 Pro Max / materiały prasowe

Modele Pro mają pojemniejsze baterie od wersji z ubiegłego roku. iPhone 13 Pro ma działać o 1,5 godziny dłużej od 12 Pro, a iPhone 13 Pro Max o 2,5 godziny dłużej niż 12 Pro Max. Będą dostępne modele nawet z 1 TB pamięci masowej.



iPhone 13 - polskie ceny

Przedsprzedaż rusza 17 września. Telefony trafią do sprzedaży 24 września.

iPhone 13 mini:

· 128 GB - 3599 zł

· 256 GB - 4099 zł

· 512 GB - 5099 zł

iPhone 13:

· 128 GB - 4199 zł

· 256 GB - 4699 zł

· 512 GB - 5699 zł



iPhone 13 Pro:

· 128 GB - 5199 zł

· 256 GB - 5699 zł

· 512 GB - 6699 zł

· 1 TB - 7699 zł

iPhone 13 Pro Max:

· 128 GB - 5699 zł

· 256 GB - 6199 zł

· 512 GB - 7199 zł

· 1 TB - 8199 zł

