Najnowsze informacje wskazują na to, iż iPhone 13 może nie doczekać się zbyt dużych zmian związanych ze swoim aparatem fotograficznym.

Reklama

Zdjęcie iPhone 13 z tym samym aparatem, co poprzedni model? /materiały prasowe

Najnowsze plotki mówią o tym, iż Apple nie zdecyduje się na rewolucyjne zmiany w aparacie iPhone’a 13. Firma miałaby się trzymać sprawdzonych rozwiązań oraz delikatnie podkręconych sensorów - bez żadnego eksperymentowania oraz innych, przełomowych technologii. Warto jednak pamiętać, że to właśnie możliwości fotograficzne są tym, co wyróżnia Apple na tle innych producentów urządzeń mobilnych. iPhone 13, 13 Mini czy 13 Pro miałby trzymać się tego samego obiektywu szerokokątnego, co poprzednia generacja smartfona. Zmiany w modelu Pro miałyby dotknąć jedynie przesłony - sam obiektyw byłby w tym przypadku "jaśniejszy".

Reklama

Na ten moment nie wiadomo, kiedy iPhone 13 zostanie oficjalnie zaprezentowany oraz czy jego premiera nie zostanie przesunięta - podobnie, jak w 2020 roku. Jeśli rzeczywiście Apple zachowa te same soczewki aparatu, to może okazać się, że wielu użytkowników będzie bardzo zawiedzionych decyzją amerykańskiego producenta.

Sprawdź najnowsze promocje i korzystaj z listy zakupowej ding.pl