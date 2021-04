Nowe informacje wskazują na to, że smartfony z serii iPhone 13 będą mogły pochwalić się wyższymi cenami. Wszystko to przez jeden element.

iPhone 13 może być droższy

TSMC to tajwańska marka, która jest odpowiedzialna za produkcję procesorów dla Apple. W zasadzie firma z jabłkiem w logo jest jednym z największych klientów TSMC. Wygląda na to, że w najbliższych miesiącach Tajwańczycy mogą być zmuszeni do podniesienia cen za swoje wafle. Oznacza to, że same procesory implementowane w iPhone’ach będą droższe. A finalnie cena, jak zawsze zostanie przerzucona na konsumentów.

Według United News, TSMC może podnieść ceny swoich 12-calowych wafli nawet o 400 dolarów, co oznaczałoby podwyżkę o 25 proc. Duży popyt sprawia, że firma nie nadąża z zamówieniami, ale ta sytuacja nie przeszkodzi jej w podniesieniu ceny swoich komponentów.

Obecnie nie wiadomo, jak na całą sytuację zareaguje Apple, ale także inni producenci, jak chociażby Qualcomm. Duże firmy będą przerzucały wszystkie koszty na swoich klientów, co oznacza, że iPhone 13, który pojawi się w 2021 roku będzie mógł być znacznie droższy od swojego poprzednika.

