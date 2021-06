IDC - Który producent smartfonów jest najpopularniejszy w Polsce?

Nowe dane IDC wskazują, że popularność producentów smartfonów tylko rośnie. Dane grupy IDC dodatkowo wskazały nowego lidera w zakresie urządzeń, które zostały dostarczone do sprzedaży.

Według najnowszych danych IDC, sprzedaż smartfonów na terenie Polski wzrosła pomimo problemów z pandemią - w pierwszym kwartale 2021 roku Polacy kupili o 29,5% więcej urządzeń mobilnych niż w analogicznym okresie 2020 roku. Kto wygrywa na całej sytuacji?

Dane pokazują jasno. W Polsce królują takie marki, jak Xiaomi oraz Samsung. W pierwszym kwartale (według danych dotyczących dostaw), to właśnie Xiaomi stało się numerem jeden na terenie naszego kraju. Huawei spadło z kolei na szóste miejsce i jest gonione przez "świeżaka" na polskim rynku - firmę Realme. Oprócz tego w zestawieniu znajdziemy także takie firmy, jak OPPO, Vivo, Nokia oraz TCL.

Pierwsza piątka producentów nie powinna jednak nikogo zaskakiwać. Rozkład sił wygląda bardzo podobnie i nie zmienia się od lat - największe przetasowania dzieją się wśród pierwszej czwórki producentów.

Xiaomi coraz bardziej rozpycha się jednak na rynku europejskim - także w Polsce. Chińczycy proponują dużo wydajnych oraz przystępnych cenowo urządzeń, które kuszą cenami. Także u operatorów. Co istotne, przedtawione dane dotyczą telefonów, które trafiły do dystrybucji, a nie bezpośrednio do rąk klientów. Ranking przeprowadzony na podstawie tej drugiej skali mógłby prezentować się inaczej.

