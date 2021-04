Huawei P50 pojawia się na renderach

Rendery wysokiej jakości przedstawiające Huawei P50 zostały wykonane przez Waqara Khana. Wszystko to na podstawie plotek na temat urządzenia.

Reklama

Zdjęcie fot. Waqar Khan /materiał zewnętrzny

Huawei P50 wygląda podobnie do modelu Huawei P50 Pro, którego rendery na przestrzeni bieżącego roku również pojawiały się w sieci. To, co zwraca największą uwagę, to system aparatu fotograficznego znajdujący się na tylnej obudowie - rendery pokazują dwie soczewki na okrąg, co daje w sumie 4 aparaty fotograficzne. Oczekuje się, że model P50 będzie posiadał obiektyw szerokokątny, ultraszerokokątny oraz teleobiektyw. Sensorem w tym przypadku ma być Sony IMX800 - pierwszy, 1-calowy czujnik przeznaczony do smartfonów.

Reklama

Mówi się, że Huawei P50 zadebiutuje na start w czterech kolorach - białym, czarnym, niebieskim oraz beżowym. Seria P50 i jej premiera została opóźniona i jest zaplanowana na przedział czasowy pomiędzy majem a lipcem 2021 roku.

Huawei P50 będzie także korzystał z procesora Kirin 9000 i autorskiego systemu operacyjnego firmy - Harmony OS.

Zdjęcie fot. Waqar Khan / materiał zewnętrzny

Obecnie nie wiadomo jeszcze, ile dokładnie trzeba będzie za niego zapłacić oraz czego można spodziewać się w kontekście samej dostępności urządzenia.

Sprawdź najnowsze promocje i korzystaj z listy zakupowej ding.pl



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Najnowszy prototyp rakiety SpaceX Starship rozbił się po przerwaniu transmisji wideo z jego lotu testowego AFP