Honor Magic 3 Pro+. Smartfona z niecodziennym aparatem

Już kilka lat temu firma Honor odłączyła się od Huaweia, by tworzyć smartfony pod własną marką. Czas pokazał, że wyszło im to na dobre, gdyż gigant nie pociągnął ich wraz ze sobą na dno. Teraz chiński producent smartfonów zaprezentował trzecią generację serii Magic.

Najciekawszym pokazanym modelem jest z pewnością Honor Magic 3 Pro+ ze swoim niespotykanym wyglądem aparatu. Z tyłu urządzenia znajduje się ogromna wyspa o kształcie heksagonu z zaokrąglonymi kątami. W niej umieszczone są cztery ogromne sensory. Głównym z nich jest matryca 50 MP Sony IMX700. Oprócz tego znajdziemy obiektyw ultraszerokokątny, monochromatyczny i teleobiektyw. Wszystkie z matrycą 64 MP. Reszta tylnej części urządzenia też może zadziwić za sprawą laserowego graweru 3D. W Magic 3 i Magic 3 Pro taka technologia nie została zastosowana, a wyspa aparatu ma kształt dużego okręgu.

Zdjęcie Mimo większej przekątnej ekranu, Honor Magic 3 jest mniejszy niż iPhone 12 Pro Max / materiały prasowe

Wszystkie trzy modele mają wizualnie taki sam ekran. Zaimplementowany wyświetlacz jest zaokrąglony aż o 89 stopni. Dzięki temu, mimo że ma przekątną ekranu 6,76 cala, czyli minimalnie więcej o iPhone’a 12 Pro Max, jest urządzeniem zauważalnie mniejszym. W Magic 3 Pro+ znajdziemy OLED z 120 Hz częstotliwością odświeżania i wsparciem dla HDR10+. Przód urządzenia chroniony jest przez nano kryształowe szkło, a tył przez nano kryształową ceramikę.

Wewnętrznie wszystkie zaprezentowane modele są dokładnie takie same. To znaczy, że zostały zaopatrzone we flagowy procesor Qualcomm Snapdragon 888+, zasilone zostaną przez ogniwo o pojemności 4600 mAh, które będzie można naładować z mocą 66W.

Podczas prezentacji producent porównywał swoje nowe smartfony do iPhone’a 12 Pro Max wykazując przewagę nad urządzeniami marki Apple.

Smartfon ma kosztować 1499 euro. Data premiery będzie uzależniona od regionu świata, nie wiadomo, czy kiedykolwiek trafi on oficjalnie do Polski.