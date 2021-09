Google udostępniło zdjęcia Pixela 6 nawiązując do muzyka Drake’a

Zweryfikowane konto na Instagramie @madebygoogle udostępniło grafikę przedstawiającą nowe smartfony z serii Pixel 6. Każde z urządzeń wyświetla inny motyw, by zaprezentować ostrość kolorów, jaką zagwarantuje nowy telefon w połączeniu z systemem Android 12.

Kompozycja grafiki udostępnionej przez Google jest nawiązaniem do sławnego rapera Drake,a, który zaprezentował oficjalną okładkę swojego albumu "Certified Lover Boy". Odniesienie potwierdza także opis stworzony przez Google: "Certified Pixel Lover". Okładka albumu piosenkarza przedstawia 12 kobiecych emoji w ciąży i wywołała falę memów. Żarty stroili sobie z niej nawet inni artyści np. MONTERO.

Zdjęcie Google przedstawia, podobnie jak w przypadku albumu Drake’a, 12 urządzeń ustawionych w szyku 4x3. Poszczególne smartfony różnią się motywem wyświetlanym na ekranie. Na niektórych urządzeniach można zobaczyć napis "Tue 19". To może wskazywać datę prezentacji smartfonów produkcji Google. Oznaczałoby to, że telefony zostaną oficjalnie wypuszczone do sprzedaży we wtorek 19 października.

Niestety małym druczkiem na spodzie grafiki jest napisane zastrzeżenie, że urządzenie nie uzyskało jeszcze wymaganych autoryzacji, zatem w chwili obecnej nie może trafić do sprzedaży. Szacuje się, że smartfona Google Pixel 6 będzie można kupić dopiero 28 października.

