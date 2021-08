Google Pixel 6 potwierdzony - niecodzienny design i nowości technologiczne

Nie da się ukryć, że w Polsce mało kto czeka na premierę najnowszych smartfonów Google. I nic w tym dziwnego, bowiem firma od wielu lat zaniedbuje nasz rynek. Co gorsza, bardzo możliwe, że nowe modele Pixeli również ominą polskie sklepy.

Niemniej warto zwrócić na świeżo potwierdzone flagowce Googla, gdyż tym razem producent stawia na całkowicie nowy wygląd i własnej produkcji procesor. Dotychczas urządzenia mobilne z serii Pixel były napędzane procesorami Qualcom Snapdragon. Nowy Pixel 6 będzie bazował na nowym czipie o nazwie "Tensor", który będzie połączony z rdzeniem zabezpieczającym Titan M2. Firma na Twitterze zapewnia, że Pixel 6 będzie posiadał "najwięcej warstw zabezpieczających urządzenie ze wszystkich smartfonów".

Zainteresowanie wzbudza też sam wygląd nowych modeli. Google w tym przypadku postawił na aluminiowy, kolorowy tył z matowym wykończeniem. Smartfon będzie dostępny w trzech różnych wariantach kolorystycznych. Tylny aparat biegnie przez całą szerokość plecków urządzenia i niestety znacznie zwiększa jego objętość. Istnieje ryzyko, że bez dedykowanego etui, aparat może być narażony na stłuczenia i zarysowania.

Wiadomo już, że Google planuje wypuścić przynajmniej dwie wersje flagowca: Pixel 6 i Pixel 6 Pro. Różnice pomiędzy modelami dotyczą wielkością ekranu - 6,5" i 6,7". Dla porównania Google Pixel 5 ekran o rozmiarze 6 cali, co oznacza, że firma podąża za światowym trendem tworzenia coraz to większych urządzeń. W Pixel 6 będzie można zaangażować do robienia zdjęć trzy obiektywy, lecz tylko wersja Pro zaoferuje teleobiektyw z czterokrotnym zoomem optycznym.

Google nie podał jeszcze oficjalnej daty premiery nowych flagowców. Można się spodziewać, że ta odbędzie się w okolicach października.