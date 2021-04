Gamingowy smartfon Redmi – znamy datę premiery

Firma Xiaomi oficjalnie ogłosiła premierę wyczekiwanego smartfona dla graczy. Model Redmi K40 zadebiutuje 27 kwietnia.

Zdjęcie Redmi K40 Game Enhanced Edition / materiały prasowe

Będzie to specjalna wersja urządzenia, określona mianem Game Enhanced Edition. Według producenta ma to być lekki i cienki smartfon, bardziej przypominający budżetowe modele niż konkurencyjne gamingowe monstra. Urządzenie ma być skierowane przede wszystkim dla osób poszukujących wysokiej wydajności, dobrej jakości dźwięku, przy zachowaniu najlepszego stosunku jakości do ceny.

Wiadomość została okraszona niewiele zdradzającym zdjęciem prasowym, na którym można dostrzec kawałek telefonu. Z dołączonej grafiki można wywnioskować, że Redmi K40 Game Enhanced Edition będzie posiadał potrójną kamerę główną, podświetloną diodami LED.

Z nieoficjalnych informacji wiadomo, że sprzęt zostanie wyposażony w wyświetlacz OLED 144 Hz o przekątnej 6,67 cala. Całość będzie pracowała pod kontrolą procesora Dimensity 1200, a akumlator o pojemności 5000 mAh obsłuży szybkie ładowanie 67 W.

Choć na ten moment nie wiadomo nic na temat sugerowanej ceny urządzenia, istnieje szansa, że podczas oficjalnej prezentacji pojawią się informacje na ten temat. Telefon zadebiutuje już 27 kwietnia.

