Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3 i zegarki z One UI Watch - poznaliśmy datę prezentacji

Samsung Unpacked to sierpniowa tradycja koreańskiego giganta. Zazwyczaj łączono ją z targami IFA w Berlinie - ale te ostatnie się nie odbędą. Samsung zatem organizuje osobny event, włącznie online.

Na koreańskim blogu naver.com pojawiły się także potencjalne rynkowe ceny obu urządzeń. Według nich, wyczekiwany składany smartfon Galaxy Z Fold 3 będzie kosztować od 1 900 000 do 1999 000 KRW, czyli około 1660 do 1750 USD. Przy obecnym kursie daje to kwotę wynoszącą ok. 6500 PLN. Chociaż to wciąż zawrotna liczba, to jednak niższa niż w przypadku premiery poprzednich modeli z serii.



Cena Galaxy Z Flip 3 również nie będzie mała. Na koreańskiej stronie widnieją bowiem liczby, wynoszące od 1 200 000 do 1 280 000 KRW, a więc ok. 1050 USD do 1120 USD. To niemal 4300 PLN. Wciąż wiele, ale podobnie jak w poprzednim przypadku, taniej niż wcześniej.



Czym będzie One UI Watch? To interfejs, który zapewni jeszcze lepszą współpracę urządzeń Galaxy Watch oraz smartfonów. One UI Watch będzie dostępny na nowej platformie, stworzonej wspólnie z Google, która umożliwi podniesienie wydajności, bardziej płynne współdziałanie urządzeń i dostęp do jeszcze większej liczby aplikacji. Nadchodzący model Galaxy Watch, który zadebiutuje w trakcie kolejnego wydarzenia Unpacked, będzie pierwszym urządzeniem, integrującym wspomnianą platformę z rozwiązaniem One UI Watch.

