Fairphone 4 - najbardziej fair smartfon jest już w sprzedaży

Nowoczesne smartfony są hermetycznie zabudowane, przez co niemal z każdą usterką trzeba iść do serwisu. Te z kolei liczą sobie niemało za naprawę. FairPhone w tym przypadku jest naprawdę uczciwy względem swoich klientów. Jako urządzenie modułowe, bardzo łatwo jest je rozebrać i wymienić uszkodzoną część. Jeśli zepsuje Ci się gniazdo ładowania lub aparat, to po prostu kupujesz odpowiedni moduł i możesz go samodzielnie wymienić w swoim domu, przy użyciu najprostszych narzędzi.

Po tym jak smartfon holenderskiego producenta otrzymał certyfikat Wi-Fi Alliance, było wiadomo, że na premierę nie trzeba będzie długo czekać. Spekulacje się potwierdziły i nowy Fairphone ujrzał światło dzienne jeszcze we wrześnie. Dokładnie tak, jak Fairphone 3 Plus rok temu i Fairphone 3 dwa lata wcześniej.

Reklama

Wyświetlacz Fairphone’a 4 ma rozmiar 6,3 cala i wspiera rozdzielczość FullHD+. W środku znajduje się bateria o pojemności 3905 mAh, którą naładujemy z maksymalną mocą 22 W. Urządzenie jest zasilane procesorem Qualcomm Snapdragon 750G z obsługą sieci 5G. Z tyłu znajdują się dwa aparaty 48 MP. Jeden z nich jest obiektywem szerokokątnym. Na ekranie znajdzie się małe wycięcie w postaci notcha na kamerę do selfie o rozdzielczości 25 MP.

Producent chce być w pełni uczciwy względem konsumentów. Dlatego też oprócz modułowej budowy zapewni urządzeniu jak najdłuższe wsparcie. Już teraz jest pewne, że Fairphone 4 będzie mógł zostać zaktualizowany do Androida 13. Producent będzie starał się przedłużyć wsparcie systemu do jeszcze dwóch kolejnych wersji oprogramowania. Zabezpieczenia będą aktualizowane do 2024 roku, a w planach jest wydłużenie tego okresu o dodatkowe 3 lata. Holenderskie przedsiębiorstwo daje pięcioletnią gwarancję na swoje urządzenie, jednak nie obejmie ona akumulatora.

Pomimo specyfikacji ze średniej półki, Fairphone 4 nie jest tanim telefonem. Smartfon jest sprzedawany w dwóch konfiguracjach pamięciowych. Urządzenie można kupić za 579 euro w wersji 6 GB/128 GB lub 649 euro za 8 GB/256 GB.