Brak półprzewodników i problemy z produkcją smartfonów Galaxy A

Samsung ma borykać się z problemami związanymi z niedoborem półprzewodników. Firmie brakuje części do produkcji popularnych smartfonów.

Zdjęcie Samsung Galaxy S21 / materiały prasowe

Serwis The Elec informuje, iż Samsung został zmuszony do opóźnienia premiery swojej nowej linii smartfonów z serii Galaxy A na niektórych rynkach. Wszystko to ze względu na problem z półprzewodnikami. Najbardziej dotknięte sytuacją są modele takie, jak Galaxy A52 oraz Galaxy A72 - modele najchętniej wybierane przez klientów Samsunga. Źródła podają, iż globalna premiera wspomnianych urządzeń planowana była na koniec kwietnia 2021 roku. Urządzenia są dostępne tylko w Europie oraz na kilku innych rynkach.

Niepokojący jest fakt, iż nawet Samsung został dotknięty ostatnimi problemami z półprzewodnikami. Koreańska firma posiada możliwości pozwalające jej stworzyć ogromne ilości części na własną rękę, jednak kryzys na świecie zaczyna się coraz bardziej pogłębiać.

Prezes firmy Qualcomm w ostatnim czasie stwierdził, iż w najlepszym przypadku niedobór półprzewodników utrzyma się do końca 2021 roku. Niektóre prognozy mówią jednak o tym, iż sytuacja może potrwać znacznie dłużej - nawet do drugiej połowy 2023 roku.

