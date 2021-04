Black Shark 4 rozebrany na części

Na popularnym kanale JerryRigEverything ukazał się materiał ukazujący nowe, gamingowe urządzenie marki Xiaomi. Tym razem smartfon został rozebrany na części.

Zdjęcie JerryRigEverything / YouTube

Xiaomi Black Shark 4 to nowy telefon chińskiego producenta, skierowany specjalnie dla graczy. W zależności od konfiguracji, urządzenie może być wyposażone w układy Snapdragon 870 oraz 888, wspierane dwuwarstwowym systemem wodnego chłodzenia. Jak zapewnia Xiaomi - może on obniżyć temperaturę procesora nawet o 18-stopni Celsjusza.

Oba telefony mają 6,67-calowy wyświetlacz Samsung E4 AMOLED z częstotliwością odświeżania 144 Hz i imponującą częstotliwością próbkowania dotykowego 720 Hz. Dodatkowo mogą pochwalić się czujnikami docisku palca, aparatami do selfie 20 MP, 64-megapikselowym aparatem głównym, a także baterią o pojemności 4500 mAh z ładowaniem 120 W.

Jeśli jesteście ciekawi, jak prezentuje się smartfon w środku, spieszymy poinformować, że na kanale JerryRigEverything, zadebiutował wyczekiwany materiał. Zack Nelson szczegółowo rozebrał urządzenie i wytłumaczył kilka ciekawych rozwiązań, towarzyszących konstrukcji.

Całość można zobaczyć poniżej:

Wideo youtube

Smartfony Black Shark są już dostępne w przedsprzedaży w Chinach, ale nie ma jeszcze informacji o globalnej dostępności. Cena podstawowego modelu zaczyna się od 2499 juanów (ok. 1500 złotych). Model PRO to wydatek rzędu 4499 juanów (ok. 2700 złotych).

