Asus Zenfone 8 – znamy specyfikację

Już za kilka dni odbędzie się premiera nowych smartfonów marki Asus z serii Zenfone 8. Dzięki obszernym przeciekom, wiemy już jaką specyfikacją będzie mógł się pochwalić podstawowy model urządzenia.

Premiera modelu Zenfone 8 już za kilka dni

Telefon będzie posiadał chipset Snapdragon 888, do 16 GB pamięci RAM i do 256 GB pamięci wewnętrznej. Wykonany w technologii AMOLED, wyświetlacz o przekątnej 5,92 cala umożliwi wyświetlanie obrazu w jakości FullHD +. Jak wynika z najnowszych informacji, będzie on obsługiwał częstotliwość odświeżania 120 Hz, a całość będzie chroniona szkłem Gorilla Glass. Materiał ten zakryje również zakrzywiony tył urządzenia. Potwierdziły się także informacje dotyczące certyfikacji IP68.

Rozmiarami telefon będzie zbliżonych do średnich smartfonów dostępnych na rynku. Jego wymiary mają wynosić 148 x 68,5 x 8,9 mm. Tak niewielka obudowa pomieści dodatkowy zestaw głośników stereo, a także gniazdo audio 3,5 mm z wyjściem Hi-Fi. Urządzenie będzie wyposażone w główny aparat 64MP IMX686 oraz ultraszeroki obiektyw 12MP.

Z tyłu Zenfone 8 będzie posiadał dwie kamery, obie wyposażone w EIS oraz autofokus na ultraszerokim zasięgu. Na koniec wspomniano również o innych szczegółach, takich jak obsługa Bluetooth 5.2 i Wi-Fi 6. Urządzenie będzie posiadało również 5G i odbiornik radiowy FM.

Zenfone 7

Niestety na obecną chwilę nie ma jeszcze informacji na temat cen smartfona.

