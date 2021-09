Apple stworzy składane smartfony?

Rynek składanych smartfonów jest omijany szerokim łukiem przez producentów elektroniki. Od lat prym na nim wiedzie Samsung, choć trzeba przyznać, że nie ma zbyt wielkiej konkurencji. Składane smartfony są zbyt drogie i podatne na usterki, by zainteresować konsumentów na większą skalę. Oprócz Samsungowych Foldów i Flipów można też znaleźć próby Motoroli przy Moto Razr, Huaweia ze swoim Mate X2 i Mi MIX Folda stworzonego przez Xiaomi. Jednak to Samsung wypuścił już trzecią generację składanych smartfonów, gdy inni producenci są bierni. Można się było spodziewać, że ktoś w końcu zechce ukraść choć część rynku znajdującego się w rękach koreańskiego przedsiębiorstwa. Ataku spodziewano się ze strony Huaweia, Oppo lub Xiaomi. Ten może zostać przeprowadzony z całkiem innego kierunku.

Według doniesień portalu Gizchina, Apple wprowadzi do swojej oferty składane smartfony. Nie odbędzie się wcześniej niż w 2023 roku. Źródła portalu podają, że specjalną matrycę na potrzeby projektu stworzy LG, które ma doświadczenie w tworzeniu elastycznych wyświetlaczy. Ekran ma mieć przekątną 7,5 cala.

Co ciekawe, według znanego analityka Ming-Chi Kuo za stworzenie matrycy do składanych urządzeń Apple, ma być odpowiedzialny Samsung. W tym przypadku ich rozmiar wynosiłby 8 cali. Według tych doniesień Apple planuje wypuścić do sprzedaży jedynie niecałe 20 milionów urządzeń.