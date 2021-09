Apple: Silne wibracje mogą uszkodzić kamerę iPhone’a

Jakiś czas temu Apple wydało dokument, w którym firma opisywała, jak używanie urządzeń magnetycznych w zasięgu smartfona może negatywnie wpłynąć na pracę aparatu. Przedsiębiorstwo wyjaśniło, że niektóre czujniki obiektywów oddziałowują z polem magnetycznym, a wystawienie ich na ten czynnik może zmniejszyć ich dokładność. Teraz Apple opisuje kolejne zagrożenie związanie z pracą aparatów.

Przedsiębiorstwo udostępniło artykuł, w którym wyjaśnia, że długotrwałe wystawienie na mocne wibracje może spowodować szereg usterek. Do tych należy zaliczyć trwałe obniżenie jakości zdjęć i nagrań wideo. Apple wyjaśnia, że ich aparaty stosują dwie technologie odpowiadające za ostrość i stabilność obrazu. Są to optyczna stabilizacja obrazu i closed-loop AF. OIS wspomaga stabilność podczas robienia zdjęcia, tak by nie wyszło rozmazane nawet podczas poruszenia urządzeniem. Autofocus odpowiedzialny jest za utrzymanie ostrego obrazu nawet podczas wystawienia na wibracje.

Reklama

Apple szczególnie ostrzega przed mocnymi motocyklami, których silniki wytwarzają wibracje o dużej amplitudzie. Dlatego też przedsiębiorstwo nie rekomenduje trzymania urządzenia w uchwycie podczas jazdy. Cały raport dotyczy głównie starszych modeli. Optyczna stabilizacja obrazu była wykorzystywana w iPhonie 6s i 6s Plus. Może zatem dziwić fakt, że dopiero teraz został opublikowany taki raport. W szczególności, że użytkownicy już od dawna donoszą o usterkach aparatu spowodowanych np. kolarstwem górskim.