Android 12 już po premierze, ale i tak trzeba poczekać?

Dość częstą praktyką jest implementowanie nowych technologii do swoich urządzeń i udostępnianie jej konkurencji po jakimś czasie, tym samym tworząc czasową ekskluzywność. Google zazwyczaj wypuszczało nowe wersje Androida najpierw na smartfony swojej produkcji. W tym roku nawet telefony z serii Pixel poczekają na aktualizację nieco dłużej.

Z oficjalnego komunikatu twórców Androida można wyczytać, że Samsung Galaxy, OnePlus, Oppo, Realme, Tecno, Vivo, i Xiaomi dostaną Android Open Source Project "później tego roku". Realme zdążyło potwierdzić, że ich nowe UI 3.0, bazujące na Androidzie 12 zostanie wypuszczone do pierwszych użytkowników już 13 października. Co więcej, chińscy posiadacze Realme GT 5G już teraz mogą się zapisać do zamkniętej bety nowego systemu Google. Dwa dni wcześniej światło dzienne ujrzy ColorOS 12, czyli system operacyjny stworzony przez Oppo. On również bazuje na kodzie źródłowym Androida 12. Wydawać by się mogło, że nowy system trafi do smartfonów z serii Pixel bezpośrednio po premierze. Tak się niestety nie stało i posiadacze telefonów Google poczekają na aktualizację razem z resztą.

Reklama

Android 12 zauważalnie zmieni wygląd interfejsu. Material You pomoże spersonalizować ustawienie, szyk i ikony aplikacji. Nowy design oznacza też odświeżone widgety, które teraz będą prezentować się dużo bardziej przejrzyście. Android 12 ma być też o wiele szybszy i płynniejszy od poprzedniej wersji systemu. Google osiągnęło to dzięki zredukowaniu o 22 proc. zużycie procesora przez bazowe procesy. Firma wprowadziła także bardziej przejrzyste i szczegółowe informacje dotyczące prywatności. Teraz będzie można o wiele łatwiej znaleźć i zobaczyć, które aplikacje mają dostęp do głośnika, mikrofonu, galerii, kontaktów itd. W ten sposób użytkownik będzie mógł w wygodny sposób usunąć upoważnienie niektórym programom i lepiej dbać o własną prywatność w sieci.