Windows XP - minęło już 20 lat. Pamiętacie ten kultowy system?

Już minęło 20 lat od momentu zakończenia prac nad Windowsem XP. 24 sierpnia 2001 roku Bill Gates i Jim Allchin wymachiwali trzymanymi w rękach płytami CD z nowym systemem operacyjnym. Stojąc na platformie w Redmond w stanie Waszyngton, ogłosili światu, że Windows XP jest skończony i gotowy do masowej sprzedaży, którą zaplanowano na 25 października.

Właściciele firmy nie mieli jednak szczęścia. Sporo ich planów pokrzyżowała tragedia z 11 września 2001 roku, gdy samolot wleciał w budynki World Trade Center. By uszanować żałobę rodzin ofiar z tego wydarzenia, Microsoft zdecydował zaniechać hucznej imprezy z okazji premiery Windowsa XP. Firma postanowiła także zmienić slogan promocyjny, który oryginalnie brzmiał “Prepare to Fly". Zastąpiło go “Yes you can", wskazujące na mnogość możliwości, jakie oferował nowy system. O tym, że Microsoft miał opierać swoją kampanię na lataniu, świadczy ich pierwsza reklama, w której zaśpiewała Madonna.

Microsoft już po dwóch miesiącach mógł pochwalić się, że sprzedał 15 milionów kopii Windowsa XP. Co więcej, firma utrzymuje, że to aż o 300 proc. więcej niż wyniosła sprzedaż poprzedniego systemu w takim samym okresie czasu. Te liczby robią wrażenie, jednak należy pamiętać, że wliczone w to są kopie OS sprzedane producentom laptopów, a nie tylko indywidualnym użytkownikom i firmom. System był sprzedawany przez siedem lat i nie został wycofany nawet po premierze swojego nieudanego następcy Visty. Co więcej, ciężko był go wyprzeć nawet Windowsowi 7. W 2012 roku, czyli trzy lata po premierze, według szacunków Net Applications Windows 7 zajmował ponad 41 proc. rynku systemów operacyjnych i nadal ustępował miejsca na pozycji lidera Windowsowi XP, który mógł się pochwalić wynikiem 44 proc.

Zdjęcie Oficjalna premiera Windowsa XP odbyła się w październiku 2001 roku / AFP

Windows XP przez wiele lat był kreowany na bezpieczny i niezawodny system. Mało kto pamięta, że jego początki były całkiem inne. Zaraz po premierze odnaleziono ponad 70 luk w zabezpieczeniach systemu, które były stopniowo łatane w kolejnych aktualizacjach.

Zdjęcie Windows XP - absolutnie legendarny pulpit / materiały prasowe

Pomimo zakończenia sprzedaży Windowsa XP w 2008 roku, Microsoft oferował wsparcie dla systemu aż do 8 kwietnia 2014 roku. Aktualnie mało kto używa tej wersji OS, jednak nadal można znaleźć kraje, takie jak Armenia, w których Windows XP nadal jest popularny. Jak wy wspominacie Windowsa XP? Podzielcie się swoimi wspomnieniami w komentarzach.

