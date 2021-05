Sprawdź, czy nie masz starych kaset magnetofonowych - niektóre są warte małą fortunę

Moda na kasety magnetofonowe może powrócić. Na rynku pojawiają się nośniki, których cena jest naprawdę zaskakująca.

Kaseta magnetofonowa to w dzisiejszym, cyfrowym świecie prawdziwy przeżytek - młodsi użytkownicy wychowani w dobie internetu oraz streamingów często nie pamiętają tego typu konstrukcji. W marcu 2021 roku zmarł Lou Ottens - twórca kasety magnetofonowej, który był związany z marką Philips. Oprócz kasety magnetofonowej wynalazł on także inny nośnik, płytę kompaktową.

Pomimo tego, że sprzętów pozwalających na odtworzenie kaset magnetofonowych jest na rynku coraz mniej, moda na nie nie słabnie. W ostatnich latach spora liczba artystów z polski oraz zagranicy decyduje się na wydanie swoich albumów również na opisywanym nośniku. Sama muzyka nie pojawia się więc tylko na streamingach i płytach kompaktowych, ale również nieco wiekowych kasetach magnetofonowych. To powoduje kuriozalną sytuację, w której to wspomniany nośnik potrafi osiągać ceny nawet powyżej 100 złotych za sztukę.

Serwis Money.pl zwraca uwagę, że średnia rozpiętość cen za kasety magnetofonowe to od 26 do nawet 80 złotych za sztukę. Co ciekawe, rynek kaset magnetofonowych w Polsce ciągle rośnie. W przypadku kaset jest to jednak nisza oraz brak dużych nakładów. To właśnie edycje limitowane napędzają popularność wydań na przestarzałym nośniku. Nie brakuje również reedycji albumów muzyki rozrywkowej po latach.

W 2018 roku w USA (według badania Nielsen Music), sprzedaż kaset magnetofonowych osiągnęła ilość 219 tys. To niewiele biorąc pod uwagę skalę kraju, ale dalej dużo - rokrocznie rynek kaset magnetofonowych w USA rośnie o około 20 proc. To samo można powiedzieć o Wielkiej Brytanii. W 2020 roku zakupiono w kraju ponad 65 tys. kaset magnetofonowych.

Zdjęcie Kasety wracają do łask. Ich sprzedaż systematycznie rośnie z roku na rok / Helena Watson / Contributor / Getty Images

Rynek wtórny również ma się dobrze. Kasety magnetofonowe były sprzedawane od lat jako tak zwane "białe kruki". Swoje robi tu także efekt mody na produkty vintage - również w przypadku odtwarzaczy kaset. Za te trzeba zapłacić już nawet kilka tysięcy złotych.

Moda na kasety magnetofonowe może być przejściowa. Nośnik zostanie i tak finalnie "zabity" przez cyfrowe serwisy streamingowe.

