Zapewne sporo z nas wciąż trzyma w piwnicach oraz pawlaczach swoje pierwsze, przestarzałe komputery. Poczciwe desktopy, nierzadko pracujące na starych systemach nie za bardzo nadają się już do pracy oraz współczesnego grania. Pomimo tego, wciąż mogą okazać się dla nas pożyteczne. Podpowiadamy, jak je wykorzystać.

Zdjęcie Nie pozbywajmy się starych desktopów i monitorów CRT - nadal mogą się do czegoś przydać / 123RF/PICSEL

Retro sprzęt do grania

Ostatnie lata udowodniły, że moda na retro-gry nigdy nie przemija. Stary ale sprawny komputer, nada się wręcz idealnie do szybkich przeskoków, w czasy młodości. Wszystko co wystarczy zrobić, to przeczyścić wnętrze zakurzonej obudowy, a następnie zainstalować system, który kojarzy nam się z chwilami beztroskiego grania. Jeśli dodatkowo posiadamy płyty CD lub dyskietki z tamtych lat, nic nie powinno stanąć na przeszkodzie, by uruchomić je na specjalnie przygotowanym retro-sprzęcie.

Bazę gier oraz programów działających na starych komputerach, bez trudu znajdziemy także w internecie. Produkcje takie jak DOOM czy Wolfenstein 3D są nawet dostępne w specjalnie przygotowanych, darmowych wersjach. W skrajnych przypadkach, zawsze możemy się posiłkować tzw. emulatorami.