Film udostępniony przez BBC Archive pokazuje, jak w połowie lat 80 ubiegłego wieku wyglądała nawigacja samochodowa. System Philips Carin korzystał z płyt CD i ogromnego wyświetlacza oraz kuriozalnych wręcz komend głosowych.

Zdjęcie System Philips Carin powstał w latach 80. Fot. BBC Archive / Twitter

Reklama

BBC Archive na swoim koncie na Twitterze udostępniło ciekawy film, który przedstawia działanie systemu nawigacyjnego Philips Carin - w okolicach 1985 roku. Producent chwali się rozmiarami swojego sprzętu oraz tym, iż na pojedynczej płycie CD znajdziemy ogromną ilość map przydatną w nawigacji. Tak wyglądała komputeryzacja i nawigowanie 20 lat przed tym zanim powstały popularne dziś Mapy Google.

Reklama

Co ciekawe, system Philips Carin nie wykorzystywał do działania odbiornika GPS. Lokalizacja użytkownika na mapie była mierzona za pośrednictwem kompasu oraz analizy prędkości poruszania się pojazdu. Podobnie, jak w przypadku dzisiejszych map amerykańskiego producenta, Carin potrafiło także wytyczyć inną trasę. To nie problem - jeżeli faktycznie na płycie CD faktycznie znajdowały się mapy z odpowiednimi koordynatami, wystarczyło zaledwie kilka obliczeń.

Opisywany film pokazuje, jak duży postęp technologiczny dokonał się w zakresie cyfrowej nawigacji. Ogromny komputer zajmujący ponad pół deski rozdzielczej został zamieniony na smartfony - każda osoba może w dowolnym momencie sprawdzić swoją pozycję na mapie.

Jak będzie wyglądała przyszłość nawigowania? Na pierwszy rzut oka, od strony technicznej jeszcze bardziej skomplikowanie. Wiele firm, w tym Google i Apple testują nawigowanie w rozszerzonej rzeczywistości. Użytkownik może przyłożyć smartfona w dowolnym miejscu i zobaczyć strzałki na ekranie, które pokierują go do celu. Podczas ostatniej konferencji WWDC 2021 Apple pokazało również zupełnie nowe podejście do oznaczania dróg i miast, tworząc swoiste modele 3D ułatwiające poruszanie się pieszo lub samochodem.

W przyszłości nawigacja zostanie również zaimplementowana bezpośrednio do okularów, które będziemy mogli założyć na twarz.

Ogromne, blaszane konstrukcje nie będą już nikomu potrzebne.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Sieciówka" - odcinek 90 IPLA