Minęło 40 lat od premiery komputera IBM PC

12 sierpnia 2021 roku minęły cztery dekady od premiery ojca wszystkim nam dobrze znanych PC-etów. To właśnie w 1981 roku jeden z największych gigantów IT, jakim była i jest firma IBM, stworzył swoją wersję komputera osobistego i chociaż nie brakowało konkurencji, przez wiele lat to właśnie on był uważany za prekursora tego rodzaju urządzeń na świecie.

IBM PC, który korzystał z otwartej architektury nie tylko zbudował wokół siebie ekosystem, dzięki któremu komputery PC stały się bardziej wartościowe, ale także pozostawił otwarte drzwi innym firmom do tworzenia kompatybilnych produktów. Miało to niebagatelne znaczenie z punktu widzenia rynku komputerowego i jego późniejszej ewolucji.

W momencie premiery komputera IBM, za model PC 5150 trzeba było zapłacić niemałą fortunę. Cena wynosząca 1565 dolarów dawała nam dostęp do sprzętu wyposażanego w system operacyjny QDOS pewnej małej, zupełnie niekojarzonej wtedy firmy o nazwie Microsoft. Jego "płynne" działanie było możliwe za sprawą procesora Intel 4.77MHz 8088 oraz 16KB pamięci RAM. Co ciekawe, komputer nie był nawet wyposażony w dysk twardy - posiadał jedynie stację dyskietek 5,25" o pojemności 180 kB.

IBM 5150 został ostatecznie wycofany z produkcji w 1987 roku, jednak jego dziedzictwo jest widoczne w branży komputerowej aż po dziś dzień.