Kultowa tapeta Windowsa XP - jak wygląda w rzeczywistości?

Zapewne każdy użytkownik tej platformy z pewnością pamięta domyślną tapetę, jaka witała go podczas pierwszego włączenia systemu. Jak słynna łąka wygląda obecnie? Pewien youtuber postanowił to sprawdzić.

Windows XP to według internautów jeden z najbardziej udanych systemów operacyjnych Microsoftu. Poza ogromem naprawdę rewolucyjnych rozwiązań, przyniósł on też kilka charakterystycznych obrazów, które pamiętamy do dzisiaj. Jednym z nich jest słynna tapeta przedstawiająca zieloną łąkę, jaka domyślnie witała nas podczas uruchomienia oprogramowania.

Autorem słynnej tapety dla Windows XP jest Charles O’Rear. Samo zdjęcie zostało wykonane w 1996 roku, w Północnej Kalifornii. Gotowa fotografia została sprzedana jednemu z serwisów stockowych, których współwłaścicielem był Bill Gates. Kwota, jaką otrzymał fotograf, pozostaje nieujawniona. Co najważniejsze - zdjęcie pozostało w niezmienionej formie - było na tyle atrakcyjne, że nie wymagało żadnego fotomontażu.

Przez lata krajobraz otaczający znany wszystkim teren, bardzo się zmienił. Jak bardzo? Na to pytanie postanowił odpowiedzieć youtuber Andrew Levitcie wraz ze swoją ekipą.

