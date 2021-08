A500 Mini zadebiutuje już na początku 2022 roku. Maszyna będzie w pełni obsługiwać emulację chipsetów graficznych z Amigi 500, uwzględniając układy OCS, ECS oraz pochodzącego z mocniejszego modelu A1200 - AGA.

Sprzęt będzie zawierał 25 klasycznych gier na Amigę, w tym "Worms", "The Chaos Engine" czy "Simon The Sorcerer". Oczywiście na urządzeniu będziemy mogli instalować dodatkowe tytuły za pomocą wbudowanej pamięci USB z pełną obsługą WHDLoad i innymi opcjami. Jeśli zatem komuś marzy się ponowne przejście kultowego "Moonstone" - teraz będzie miał na to okazję.

Sama konsola będzie współpracować z zewnętrzną klawiaturą USB PC, a w zestawie oprócz konsoli otrzymamy także 2-przyciskową mysz inspirowaną oryginalnym kontrolerem, dołączanym do Amigi. Zwieńczeniem kompletu ma być 8-przyciskowy precyzyjny gamepad.

Miniaturowa Amiga została wyceniona na 129,99 euro , co daje kwotę wynoszącą ok. 560 zł . Sprzęt pojawi się w sprzedaży na początku przyszłego roku.

Lista już zapowiedzianych gier:



Alien Breed 3D,



Another World,



ATR: All Terrain Racing,



Battle Chess,



Cadaver,



Kick Off 2,



Pinball Dreams,



Simon The Sorcerer,



Speedball 2: Brutal Deluxe,



The Chaos Engine,



Worms: The Director’s Cut,



Zool: Ninja Of The "Nth" Dimension.



