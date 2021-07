Moda na retro stała się faktem, ale nie każde urządzenie, które było popularne w latach 90. lub na w "latach 2000" może być warte fortunę. Wiele zależy od jego dostępności w tamtych latach, stanu (niekoniecznie technicznego, wiele zależy od ilości zniszczeń na obudowie lub innych odkształceń) i oferowanego zestawu (czy jest kompletny: ładowarka, dodatkowe akcesoria, samo pudełko, a nawet dokumenty). Zaprezentowane w tekście ceny to średnia ofert z popularnych stron z aukcjami i stron z ogłoszeniami.

Rynek telefonów z tamtych lat, nie licząc kilku wyjątków, nie stanowi takiej żyły złota jak chociażby segment starych gier wideo, na których dzisiaj można zarobić znacznie większe pieniądze, ale droższe urządzenia w lepszym stanie i z pełnym zestawem akcesoriów mogą zwiększyć swoją wartość przez kolejne 10 lat. Przy kolekcjonowaniu istotny potrafi być każdy aspekt - nie tylko rysa na ekranie, ale nawet zniszczone w jednym miejscu pudełko może obniżyć wartość sprzedawanego zestawu, zarówno dzisiaj jak i za kilka lat, jeśli myślimy o przyszłym pozbyciu się kolekcjonerskiego telefonu z potencjalnym zyskiem.

Siemens SL45

Zdjęcie Siemens SL45 / materiały prasowe



Siemens SL45 z 2001 roku. Ten model był niezwykły ze względu na wbudowany odtwarzacz MP3 (przypomnijmy - w tym samym roku pokazano pierwszego iPoda).

Był to drugi na świecie (obok Samsunga SGH-M100) telefon obsługujący MP3. Co więcej, pamięć tego modelu mogliśmy rozbudować przy pomocy kart pamięci (MultiMedia Card). Siemens SL45 to także początek mobilnego internetu - telefon miał przeglądarkę WAP. Bateria wystarczyła na 5 godzin słuchania muzyki. Na rynku pojawiła się także lepsze wersje tego modelu - Siemens SL42 z kartą 16 MB oraz Siemens SL45i, który obsługiwał język programowania Java.

Obecna cena: około 240 zł, inny kultowy model Siemensa, C35, kosztuje około 150 zł za cały komplet

Motorola RAZR V3 - około 160 zł

Zdjęcie Motorola RAZR V3 / AFP

Motorola RAZR V3 z 2004 roku - Seria RAZR była częścią linii telefonów o nazwie 4LTR. Flagowym modelem nowej rodziny został RAZR V3 - telefon wyposażony m.in. w łącza Bluetooth i mini USB, obsługę protokołu WAP 2.0 oraz aparat fotograficzny o rozdzielczości 640 na 480 pikseli. Początkowo telefon sprzedawany był jako urządzenie ekskluzywne (w odpowiednio ekskluzywnej cenie), lecz gdy tylko Motorola zdecydowała się na obniżkę, wokół RAZR V3 rozpętała się prawdziwa histeria. W ciągu roku - do lipca 2006 - sprzedano ponad 50 mln sztuk, a zachęcony sukcesem producent zaczął mnożyć rozmaite odmiany topowej komórki.

W ten sposób narodziły się m.in. modele RAZR V3i, V3x, V3xx, które sprzedały się w liczbie ponad 130 mln egzemplarzy. Motorola Razr stała się tym samym najlepiej sprzedającym się telefonem typu clamshell (klapkowce) w historii.

Obecna cena: około 160 zł, zależnie od stanu, kompletnego zestawu i modelu



Ericsson T28

Zdjęcie Ericsson T28 / materiały prasowe



Ericsson T28 z 1999 roku - w pewnym momencie marzenie wielu użytkowników komórek. Sprzęt miał otwieraną klapkę i stylową antenkę. W momencie swojego debiutu T28 mógł także pochwalić się naprawdę niewielką wagą (81 g). Po premierze komórka Ericssona szybko stała się bardzo znana ze względu na fantastyczną baterię, oferującą około tygodnia pracy w stanie czuwania, bez konieczności ładowania.

Obecna cena: około 80 zł do 100 zł. Inna kultowa komórka Ericssona z tej linii, Ericsson T68, kosztuje około 80 zł.

Nokia 3310

Zdjęcie Nokia 3310 / materiały prasowe



Nokia 3310 z 2000 roku - ten model pojawił się w ofercie fińskiej firmy, kiedy ta dopiero stawała się telekomunikacyjnym gigantem i kiedy telefon komórkowy był dobrem luksusowym. Na tle wielu ówczesnych, "ceglastych" komórek aparat ten prezentował się wyjątkowo stylowo, a wszystko za sprawą zgrabnej, wymienialnej obudowy oraz wewnętrznej anteny. Pod względem funkcjonalności, możliwości Nokii 3310 sprowadzały się oczywiście do dzwonienia i SMS-owania, bo o internecie, MMS-ach czy aparacie fotograficznym w komórce nikt wtedy nawet nie myślał.

Obecna cena: około 200 zł

Nokia 8110

Zdjęcie Nokia 8810, kadr z filmu "Matrix" / materiały prasowe

Nokia 8810 z 1996 roku - telefon tak naprawdę powszechnie kojarzony dopiero po premierze filmu "Matrix" w 1999 roku. W filmie Wachowskich komórka otwiera się w sposób automatyczny - w prawdziwej Nokii 8110 było to niemożliwe. Funkcję otwierania automatycznego otrzymała dopiero Nokia 7110 z roku 1999.

Sama Nokia 8110 była solidną propozycją. Wyposażono ją w modem, pozwalający na łączenie się z internetem, a jedyne novum stanowiły opcje Smart SMS (SSMS) oraz technologia Over The Air (OTA), która pozwalała na uzyskanie od operatora takich informacji, jak np. kursy walut czy prognoza pogody.

Obecna cena: około 150 zł do 300 zł, zależnie od stanu i zestawu

Nokia N95

Zdjęcie Nokia N95 / AFP

Nokia N95 z 2007 roku była topowym telefonem fińskiej firmy z rodziny Nseries, Urządzenie mogło się pochwalić naprawdę imponującą specyfikacją, obejmującą m.in. 2,6-calowy wyświetlacz, łączność WLAN i Bluetooth, aparat fotograficzny z optyką Carl Zeiss i rozdzielczością 5 megapikseli (przez lata był to najlepszy aparat w telefonach), kamerkę do wideokonferencji czy wbudowany moduł nawigacji GPS.

Telefon był też bardzo oryginalną wariacją na temat slidera, posiadającą zarówno klawiaturę numeryczną, jak i klawisze zarezerwowane do obsługi funkcji multimedialnych.

Całość pracowała pod kontrolą systemu operacyjnego Symbian w wersji 9.2. Nasz test tego telefonu znajdziecie pod tym linkiem. Nokia próbowała w 2008 roku powtórzyć sukces tego modelu - wprowadzając na rynek komórkę Nokia N96, ale to już nie było to samo. Test N96 możecie znaleźć tutaj

Obecna cena: Około 270 zł za kompletny zestaw w niezłym stanie (N95 8GB). Za pełny zestaw N96 w dobrej kondycji trzeba zapłacić około 400 zł

Nokia 1011

Zdjęcie Nokia 1011 / materiały prasowe

Nokia 1011 z 1992 roku - komórka pracowała w standardzie GSM 900, posiadała wysuwaną antenę i wyświetlacz na dwie linijki tekstu, a w pamięci zapisać można było 99 kontaktów. Zastosowana w telefonie bateria umożliwiała prowadzenie rozmowy przez ok. 1,5 godz., a w trybie czuwania wytrzymywała do 15 godzin.

Wiadomo, że telefon oferował funkcję dzwonienia (choć nie posiadał jeszcze charakterystycznego dla Nokii dzwonka, który pojawił się dopiero w roku 1994), lecz co do możliwości wysyłania SMS-ów opinie są już podzielone.

Większość źródeł podaje, że komórka mogła wysyłać wiadomości tekstowe, ale są też takie (w tym podobno sama Nokia!), wg których SMS-y pojawiły się dopiero w kolejnym modelu - 2110. Na niektórych rynkach komórka znana była pod nazwą Mobira Cityman 2000, a jej cena - jak łatwo się domyślić - nie należała do najniższych. W Niemczech za telefon trzeba było w 1992 roku zapłacić aż 2,5 tys. ówczesnych marek.

Obecna cena: Około 600 zł za kompletny zestaw dla kolekcjonera