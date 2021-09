Clive Sinclair urodził się 30 lipca 1940 roku. Jego ojciec oraz dziadek byli inżynierami. Młody Clive musiał często pracować po szkole - w domu nie wiodło się za dobrze. Jak się okazało, była to dla niego doskonała szkoła - naprawiał radia i wzmacniacze, w ten sposób poznając elektronikę. Zanim ukończył szkołę, rozpoczął wysyłkową sprzedaż elektronicznych zestawy dla majsterkowiczów. Pierwsze pieniądze miał zarobić w wieku 18 lat zjako autor w wydawnictwie publikującym podręczniki do elektrotechniki.

W roku 1961 Sinclair założył firmę Sinclair Radionics sprzedającą podzespoły dla małych radioodbiorników tranzystorowych. Dalej na rynek trafił kalkulator Sinclair Executive - okazał się on dużym sukcesem wśród Brytyjczyków. Następny w kolejności był jeden z pierwszych zegarków elektronicznych, niestety okazał się tak niedokładny, że poniósł rynkową porażkę. Momentem epokowym dla brytyjskiego wynalazcy było nastanie epoki domowych mikrokomputerów. Za sprawą modelu MK14 zaistniał na rynku, aby potem wprowadzić na rynek kultowe ZX-80 (luty 1980 r.) i ZX-81 (rok 1981). Stały się one gigantycznym hitem, ale największym przełomem był model ZX Spectrum z 1982 roku, następca ZX-81, produkowano go aż do 1992 roku. Obok Commodore 64 był to najpopularniejszy niedrogi komputer końca lat 80. i początków lat 90. w Polsce.

Zdjęcie Dla wielu Polaków Spectrum był pierwszym komputerem / 123RF/PICSEL

Po sprzedaży firmy komputerowej Amstradowi, Sinclair skonstruował w 1987 roku swój ostatni komputer, Cambridge Z88, używany przede wszystkim przez dziennikarzy jako maszyna do pisania. W 1983 roku Sinclairowi nadano tytuł szlachecki za swoje zasługi.

Zdjęcie Rok 2006. Sir Clive Sinclair prezentuje składany rower A-Bike / AFP

Co ciekawe, w 2010 roku Sinclare przyznał się w wywiadzie z "The Guardian", że nie korzysta on z komputerów osobistych. Według niego ówczesne sprzęty "włączały się za długo" i mają za dużo, zupełnie niewykorzystywanej pamięci.

