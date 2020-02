"Żniwiarz śmierci" - nowy gatunek tyranozaura

Naukowcy odkryli nowy gatunek dinozaura blisko spokrewnionego z tyranozaurem. "Żniwiarz śmierci" to najstarszy dinozaur w Kanadzie.

Zdjęcie Tak mógł wyglądać "żniwiarz śmierci" /materiały prasowe

Nowo odkryty gatunek nazywa się Thanatotheristes degrootorum, co po grecku oznacza "żniwiarza śmierci". Jest to najstarszy członek rodziny tyranozaurów. Przemierzał on równiny Ameryki Północnej ok. 80 mln lat temu i miał 8 m wysokości.



- Wybraliśmy imię, które uosabia to, czym był ten tyranozaur jako jedyny znany drapieżnik Alfa swoich czasów w Kanadzie - żniwiarz śmierci - powiedziała Darla Zelenitsky z Uniwersytetu w Calgary.



Podczas gdy Tyrannosaurus rex polował na swoje ofiary ok. 66 mln lat temu, Thanatos żył co najmniej 79 mln lat temu. Okaz został znaleziony przez dr Jareda Vorisa w Calgary i jest pierwszym nowym gatunkiem tyranozaura znalezionym od 50 lat w Kanadzie.



- Istnieje bardzo mało gatunków tyranozaurów. Ze względu na charakter łańcucha pokarmowego, te drapieżniki były rzadkie w porównaniu do dinozaurów roślinożernych - dodała Darla Zelenitsky.



"Żniwiarz śmierci" miał długi pysk, podobny do bardziej prymitywnych tyranozaurów, które żyły w południowych Stanach Zjednoczonych. Naukowcy zasugerowali, że różnice w kształtach czaszek tyranozaurów mogły wynikać z różnic w diecie i zależały od dostępności ofiar.