Yaravirus - wirus z genami nieznanymi nauce

​Odkryto infekującego ameby wirusa, który zawiera aż 90 proc. genów nieznanych nauce. Patogen ten może należeć do zupełnie nowej klasy wirusów, o których istnieniu nie mieliśmy pojęcia.

Zdjęcie Na świecie wciąż są wirusy nieznane nauce /123RF/PICSEL

O odkryciu napisano w bioRxiv, chociaż praca nie została jeszcze zrecenzowana. Patogen, o którym mowa, to Yaravirus brasiliensis z nieznanego wcześniej rodzaju Yaravirus - Yara to "matka wód" w lokalnej mitologii Tupi-Guarani. Wirusa namierzono w amebach z gatunku Acanthamoeba castellanii, jednych z najbardziej rozpowszechnionych pierwotniaków na świecie. Próbkę pobrano z mętnych wód sztucznego jeziora Pampulha w Belo Horizonte.



Naukowcy porównali 74 geny kodujące białka wirusa z bazą danych zawierającą ponad 8500 metagenomów. Spośród namierzonych genów tylko sześć było daleko spokrewnionych ze znanym materiałem genetycznym innych mikroorganizmów. To utrudnia badaczom ustalenie, skąd pochodzi Yaravirus brasiliensis i z jakim gatunkiem jest spokrewniony.



"Yaravirus reprezentuje nową linię wirusów izolowanych z komórek A. castellanii. Ilość nieznanych białek wchodzących w skład cząstek Y.brasiliensis odzwierciedla zmienność istniejącą w świecie wirusów i to, jak duży potencjał nowych genomów wirusowych należy jeszcze do odkrycia" - czytamy w pracy.



Odkrycie jest zarówno ekscytujące, jak i nieco kłopotliwe dla autorów. Wirusy infekujące ameby mają wiele wspólnych cech ze wszystkimi znanymi izolowanymi wirusami z tzw. gigantycznymi wirusami. Są one znacznie większe od typowych wirusów, a przy tym bardziej złożone. Yaravirus brasiliensis jest szczególny.



Zdjęcie Yaravirus widziany pod mikroskopem. foto: J. ABRAHÃO AND B. LA SCOLA/IHU-MARSEILLE/MICROSCOPY CENTER UFMG-BELO HORIZONTE / materiały prasowe

"W przeciwieństwie do innych izolowanych wirusów, Y.brasiliensis nie jest reprezentowany przez dużą cząsteczkę i złożony genom, ale jednocześnie przenosi znaczną liczbę wcześniej nieopisanych genów, w tym jeden kodujący nowe główne białko kapsydu" - czytamy dalej.



Nie jest jasne, czy Yaravirus to pierwszy przykład zupełnie nowej rodziny wirusów amebalnych, która ewoluowała niezależnie, czy też był to gigantyczny wirus, który z czasem zmniejszył swoje rozmiary. Obecnie ma ok. 80 nm średnicy, a gigantyczne wirusy mogą rozrastać się nawet do 400 nm. Dla porównania, czerwone krwinki są 100 razy większe od Y.brasiliensis.



Warto podkreślić, że odkryty wirus jest całkowicie nieszkodliwy dla ludzi i infekuje tylko ameby.