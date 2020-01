Wydłużono żywotność nicieni aż pięć razy. Teraz kolej na ludzi?

Naukowcy znaleźli mechanizm, który wydłuża żywotność nicieni o 500 procent! Wystarczy zaledwie kilka zmian genetycznych, by żył on aż 5 razy dłużej.

Nicienie mogą żyć aż 5 razy dłużej - a ludzie też?

Nicienie Caenorhabditis elegans od dawna są stosowane jako zwierzęta modelowe. W porównaniu ze ssakami, nicienie żyją tylko 2-3 tygodnie, co czyni je idealnymi zwierzętami do badania genów i szlaków metabolicznych występujących również u ludzi.



W przeszłości wykazano, że zmiana szlaku sygnalizacji insulinowej (IIS) powoduje wydłużenie ich życia o 100 proc., podczas gdy zmiany w tzw. szlaku TOR powodują 30-procentowy wzrost żywotności. W najnowszym badaniu zmieniono obie ścieżki, dzięki czemu osiągnięto spektakularne rezultaty.



- Synergiczne rozszerzenie jest naprawdę spektakularne. W tym przypadku, jeden plus jeden nie równa się dwa, a pięć - powiedział biolog Jarod Rollins z MDI Biological Laboratory.



Odkrycia te pokazują, że starzenie się nie jest wynikiem działania jednego pojedynczego genu lub szlaku, a raczej szeregu interakcji występujących przez długi okres. To by wyjaśniało, dlaczego nie znaleziono żadnego pojedynczego genu ani szlaku komórkowego, który zapewniłby dłuższe życie dla nicieni lub jakichkolwiek innych zwierząt.

Wprowadzenie poprawek do szlaków IIS i TOR doprowadziło do indukcji mitochondrialnej reakcji stresowej, promującej długowieczność. To, czy ten mechanizm okaże się użyteczny u ludzi, dopiero się okaże. Jego znajomość z pewnością otwiera nowe możliwości badań.