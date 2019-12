Wszy zamknięte w bursztynie sprzed 100 mln lat

Pomimo całego swojego majestatu, dinozaury miały problem z wszami. Udowadnia to nowo odkryta inkluzja owada w bursztynie.

Zdjęcie Wszy na piórach dinozaurów /materiały prasowe

Nowo zidentyfikowane gatunki owadów zostały znalezione na piórach dinozaura z połowy kredy uwięzionych w bursztynie. Liczące około 100 mln lat, te maleńkie owady są najstarszym dowodem na to, że wszy żerowały na piórach dinozaurów.



Dwa fragmenty bursztynu zostały pierwotnie odkryte w prowincji Kachin w północnej Birmie. Pochodzą one z okresu środkowej kredy i liczą co najmniej 100 mln lat. W ich wnętrzu naukowcy z Uniwersytetu Pekińskiego znaleźli 10 nimf owadów zachowanych na dwóch piórach dinozaurów o długości 12,7 i 13,6 mm. Chociaż uczeni nie są pewni gatunków dinozaurów, prawdopodobnie należały one do jednego z celozaurów.



Jedno z piór było uszkodzone, co sugeruje, że mogło zostać zniszczone przez wszy. Owady o nazwie Mesophthirus engeli liczą 0,14-0,23 mm i są niezwykle podobne do współczesnych wesz.



Mimo iż nie jest to pierwszy pasożyt żyjący na dinozaurach, którego zidentyfikowano, są to najwcześniejsze jak dotąd bezpośrednie dowody na to, że wszy żerowały na piórach dinozaurów z połowy kredy.