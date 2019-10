Wszczepiono ptakom fałszywe wspomnienia

Naukowcy wszczepili ptakom fałszywe wspomnienia i dzięki temu nauczyły się one śpiewać nowe melodie.

Zdjęcie Zeberka timorska /123RF/PICSEL

Zeberki timorskie zwykle uczą się śpiewu od swoich ojców. Tym razem nauczono młode zapamiętywania melodii, która nie została przekazana im przez dorosłe osobniki. Dokonano tego poprzez wszczepienie wspomnień piosenek bezpośrednio do mózgów ptaków.



Naukowcy z Uniwersytetu Teksańskiego wykazali, że takie "wszczepienie" wspomnień do mózgu, aby uczyć wokalizacji, jest możliwa - przynajmniej w przypadku ptaków. Badanie miało na celu zrozumienie tego, w jak młode ptaki uczą się języka. Ma to o tyle duże znaczenie, że ten sam mechanizm występuje również u ludzi.



- Po raz pierwszy potwierdziliśmy występowanie obszarów mózgu, które kodują wspomnienia o celach behawioralnych. Prowadzą nas one, gdy chcemy naśladować cokolwiek - od mowy po naukę gry na fortepianie - powiedział dr Todd Roberts, neurobiolog z Uniwersytetu Teksańskiego.



Naukowcy w badaniu wykorzystali optogenetykę, czyli nieinwazyjną metodę modyfikacji neuronów. Technika ta polega na użyciu światła do kontrolowania zachowania światłoczułych białek w neuronach, co zasadniczo pozwala sterować impulsami nerwowymi. Za pomocą tego naukowcy byli w stanie zmienić aktywność neuronalną w obszarze sensomotorycznym znanym jako Nif, który przesyła informacje do wyspecjalizowanego regionu mózgu śpiewającego ptaka zwanego jako HVC. Obszar ten obejmuje zarówno naukę nowych melodii, jak i odtwarzanie znanych.



Ludzki mózg i ścieżki związane z mową są znacznie bardziej złożone niż u śpiewającego ptaka, choć dalsze badania mogą znacznie uprościć nasze zrozumienie tej tematyki.