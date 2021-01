Wiadomo, dlaczego krokodyle nie zmieniły się od czasów dinozaurów

​Naukowcy już wiedzą, dlaczego krokodyle tak nieznacznie zmieniły się od czasów dinozaurów. To wynik wzoru "start-stop" występującego w ewolucji, który jest regulowany przez zmiany środowiskowe.

Zdjęcie Krokodyle nie zmieniły się na drodze ewolucji /123RF/PICSEL

Dzisiejsze krokodyle wyglądają bardzo podobnie do tych z okresu jurajskiego sprzed ok. 200 mln lat. Inne zwierzęta, takie jak jaszczurki i ptaki, osiągnęły różnorodność wielu tysięcy gatunków w tym samym czasie lub mniej. Tymczasem dzisiaj znamy "zaledwie" 25 gatunków krokodyli.

Uczeni z Uniwersytetu w Bristolu opublikowali w "Nature Communications Biology" wyniki badań, które wyjaśniają, że krokodyle podążają za wzorcem ewolucji znanym jako tzw. punktowa równowaga.



- Nasza analiza wykorzystała algorytm uczenia maszynowego do oszacowania tempa ewolucji. Szybkość ewolucji to ilość zmian, które zaszły w danym czasie, którą możemy opracować porównując pomiary ze skamieniałości i biorąc pod uwagę ich wiek. W naszych badaniach zmierzyliśmy wielkość ciała, co jest ważne, ponieważ wchodzi w interakcję z tym, jak szybko zwierzęta rosną, ile potrzebują pożywienia, jak duże są ich populacje i jak prawdopodobne jest ich wymarcie - powiedział dr Max Stockdale z Uniwersytetu w Bristolu.



Wyniki pokazują, że ograniczona różnorodność krokodyli i widoczny brak zmian w ich ciałach jest wynikiem powolnego tempa ewolucji. Wygląda na to, że krokodyle osiągnęły plan ciała, który był na tyle wydajny i wszechstronny, że nie musiały go zmieniać, aby przetrwać. Tak jest do dzisiaj. Krokodyle po prostu "nie muszą" się zmieniać.



Ta wszechstronność może być jednym z wyjaśnień, dlaczego krokodyle przetrwały zmiany klimatyczne spowodowane uderzeniem meteorytu pod koniec okresu kredy. Krokodyle na ogół lepiej rozwijają się w ciepłych warunkach, ponieważ nie mogą kontrolować temperatury swojego ciała i wymagają ciepła od otoczenia.



- Fascynujące jest widzieć, jak skomplikowana jest relacja między Ziemią a istotami żywymi, z którymi nią dzielimy. Krokodyle wykształciły styl życia, który był na tyle wszechstronny, by dostosować się do olbrzymich zmian w środowisku, jakie zaszły od czasu pojawienia się dinozaurów - podsumował dr Stockdale.