W rumuńskiej jaskini odkryto istotę, która nie miała kontaktu ze światem od ponad 5 mln lat

​Naukowcy odkryli "króla" rumuńskiej jaskini Movile - Cryptops speleorex, nietypową odmianę jadowitego parecznika. Nie miał on kontaktu ze światem zewnętrznym od 5,5 mln lat.

Zdjęcie Cryptops speleorex. Fot. Varpu Vahtera, Pavel Stoev, Nesrine Akkari /materiały prasowe

Movile to jaskinia w okręgu Konstanca w Rumunii, która znana jest ze swojego unikalnego podwodnego ekosystemu bogatego w siarkowodór i dwutlenek węgla, z niewielką ilością tlenu. Życie w jaskini było odseparowane od świata zewnętrznego przez ostatnie 5,5 mln lat i jest oparte całkowicie na chemosyntezie, a nie fotosyntezie. Istnieje tam wiele ciekawych organizmów żywych, a niedawno odkryto ich "króla". Mowa o jadowitym pareczniku nazwanym Cryptops speleorex (co dosłownie oznacza "króla jaskini").

Reklama

Cryptops speleorex ma brązowo-żółte ciało o długości 52 mm, ale to wystarcza, by być na szczycie łańcucha pokarmowego jaskini. Żywi się prymitywnymi owadami, pająkami i chrząszczami.



Cryptops speleorex jest podobny do gatunku Cryptops anomalii, który jest rozpowszechniony na całym świecie. Nowo odkryty gatunek ma niepowtarzalne cechy, takie jak wyjątkowo duże czułki i większą ilość włosków na odnóżach, które mogą być adaptacją do życia bez światła.



Od czasu odkrycia jaskini Movile w 1986 r. badało ją niewielu naukowców, głównie przez toksyczną mieszankę gazów. Chociaż temperatura powietrza jest komfortowa (21oC), wilgotność względna wynosi 100 proc., a cyrkulacja jest bliska zeru.



Wejście do jaskini jest pełne niebezpieczeństw, a potencjalni odkrywcy muszą przeciskać się przez wąskie szyby i tunele wapienne. Eksploracja głównej części systemu jaskiń wymaga zanurzenia się w jeziorku i przejścia przez ciasne korytarze pod wodą, w całkowitej ciemności.



W tym niegościnnym miejscu żyje 51 gatunków bezkręgowców, z czego 34 gatunki występują tylko tutaj.

Zdjęcie Cryptops speleorex. Varpu Vahtera, Pavel Stoev, Nesrine Akkari / materiały prasowe

------------------------------------------------

Samochód 20-lecia na 20-lecie Interii!

ZAGŁOSUJ i wygraj ponad 20 000 złotych - Kliknij!

Zapraszamy do udziału w 5. edycji plebiscytu MotoAs. Wyjątkowej, bo związanej z 20-leciem Interii. Z tej okazji przedstawiamy 20 modeli samochodów, które budzą emocje, zachwycają swoim wyglądem oraz osiągami. Imponujący rozwój technologii nierzadko wprawia w zdumienie, a legendarne modele wzbudzają sentyment. Bądź z nami! Oddaj głos i zdecyduj, który model jest prawdziwym MotoAsem!