W Nowej Zelandii odkryto skamieniałość niezwykłego ptaka

W Nowej Zelandii odkryto skamieliny należące do jednego z najstarszych gatunków ptaków na świecie.

Zdjęcie Skamieniałości Protodontopteryx ruthae. Muzeum Canterbury /materiały prasowe

Nazwana na część Ruth, żony paleontologa-amatora, który jako pierwszy odkrył szkielet w ubiegłym roku, Protodontopteryx ruthae to licząca 62 mln lat skamielina. Znaleziono ją w Waipara, miejscu licznych odkryć paleontologicznych w minionych latach. Wśród nich znalazły się cztery gatunki olbrzymich pingwinów i ponad 1,6-metrowy Crossvallia waiparensis.



Potomkowie gatunku Protodontopteryx z rodziny Pelagornithidae pewnego dnia staną się jednymi z największych ptaków szybujących po niebie. Rozpiętość skrzydeł na ponad 5 m pozwoli im podróżować na duże odległości, podczas gdy przypominające igły zęby umożliwią chwytanie ofiar takich jak kalmary. Ale nowo odkryty Protodontopteryx był mniejszy, pokonywał tylko krótkie odległości i miał dobrze rozwinięte szerokie zęby do polowania na ryby.



- Chociaż ten ptak był stosunkowo mały, wpływ jego odkrycia jest niezwykle znaczący dla naszego zrozumienia tej rodziny. Do czasu znalezienia tego szkieletu, wszystkie ptaki z rodziny Pelagornithidae pochodziły z półkuli północnej, więc wszyscy myśleli, że ewoluowały właśnie tam - powiedział Paul Scofield, główny autor badań.



Zdjęcie Protodontopteryx ruthae. Fot. Muzeum Canterbury / materiały prasowe

Odkrycie Protodontopteryx ruthae to "niesamowite i nieoczekiwane" odkrycie. Skamieniałość jest jednym z najbardziej kompletnych okazów ptaków z zębami, jakie kiedykolwiek odkryto.



Ostatni przedstawiciel rodziny Pelagornithidae żył tuż przed pojawieniem się człowieka ok. 2,5 mln lat temu.