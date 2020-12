W nietypowy sposób odkryto zupełnie nowy gatuenk

​Naukowcy współpracujący z National Oceanic and Atmospheric Administration, amerykańską instytucją rządową zajmującą się prognozowaniem pogody, oficjalnie zidentyfikowali nowy gatunek organizmu głębinowego w oparciu wyłącznie o materiał wideo zarejestrowany na dnie oceanu.

Zdjęcie Duobrachium sparksae /materiały prasowe

Duobrachium sparksae to nietypowy gatunek żebropława zidentyfikowany przez zdalnie kierowany pojazd podwodny (ROV) Deep Discoverer podczas sesji zanurzeń u wybrzeży Portoryko. Do spotkania doszło w 2015 r., a od tego czasu organizmu nie zaobserwowano ponownie. Do nowego gatunku zaliczono go wyłącznie w oparciu o dowody wideo.

Na szczęście kamery Deep Discoverer, których materiał filmowy można zobaczyć tutaj, były w stanie wychwycić subtelne szczegóły na ciele D. sparksae o długości mniejszej niż milimetr.



Dalsza analiza organizmu, opisana szczegółowo w nowej pracy wskazuje, że można go łatwo odróżnić od wszystkich innych znanych gatunków żebropławów.



- Duobrachium sparksae jest wyjątkowy, ponieważ udało nam się opisać nowy gatunek w całości tylko na podstawie filmu. Materiał ten dostarcza nam wystarczających informacji, aby zrozumieć szczegółową morfologię żebropława - powiedział Allen Collins, biolog morski NOAA.



Wideo Nowy gatunek żebropława

Najbardziej zauważalną cechą D. sparksae jest bulwiaste, przypominające balon ciało, ale również dwie macki. ROV Deep Discoverer sfilmował łącznie trzy różne osobniki na głębokości ok. 3900 m. Jeden z osobników używał macek do zakotwiczenia się do dna morskiego. Pozostałe dwa pływały niedaleko.



Żebropławy to typ bezkręgowców obejmujący co najmniej 100 gatunków zwierząt. Dawnie, ze względu na podobieństwo do meduz, były zaliczane do jamochłonów - żebropławy nie mają jednak komórek parzydełkowych. Do tej pory opisano ok. 200 gatunków żebropławów, a każdego roku odkrywa się co najmniej jeden nowy.