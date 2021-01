W momencie narodzin megalodony były wielkości dorosłego człowieka

​Megalodon, czyli największy gatunek rekina, jaki kiedykolwiek istniał na Ziemi, prawdopodobnie wykazywał makabryczne zachowania jeszcze w łonie matki - przed narodzeniem.

Zdjęcie Młode megalodony pożerały swoje nienarodzone rodzeństwo /123RF/PICSEL

Według najnowszych badań, młode megalodonów (Otodus megalodon) były większe niż większość ludzi w momencie narodzin. Sugeruje to, że wylęgały się w łonie matki i pożerały swoje niewyklute rodzeństwo przed narodzinami.

- Wyniki naszych badań rzucają nowe światło na historię życia megalodona - nie tylko na to, jak się rozwijał w życiu dorosłym, ale także na to, jak się rozwijał w życiu embrionalnym - powiedział Martin Becker, paleontolog z Uniwersytetu Williama Patersona.



Naukowcy mają wiele dowodów na istnienie megalodonów w zapisie kopalnym. Olbrzymie bestie żyły od 23 mln lat temu do ok. 3,6 mld lat temu, dominując w oceanach.



Ponieważ rekiny zmieniają zęby przez całe swoje życie - przechodząc przez nawet 40 000 takich cyklów - dość często znajduje się zęby megalodonów w starożytnych skamielinach. Ale to jedyne pozostałości. Szkielety rekinów są zbudowane z chrząstek (ryby chrzęstnoszkieletowe), więc niemal wszystko co wiemy o megalodonach wysnuwamy na podstawie rozmiarów zębów dorosłych osobników. Uczeni wiedzą, że ciała rekinów mogły urosnąć do rozmiarów przekraczających 15 m długości i 3,4 m wysokości.



W Królewskim Belgijskim Instytucie Nauk Przyrodniczych w Belgii jest kilka dobrze zachowanych kręgów megalodonów, które mogą więcej powiedzieć na temat wczesnych etapów życia tych tajemniczych zwierząt.



Wzrost kręgów rekinów jest nieco podobny do wzrostu pierścieni drzew. Naukowcy zebrali 15 kręgów pochodzących od tego samego osobnika i poddali je tomografii komputerowej. Wcześniejsza analiza sugerowała, że rekin ten miał ok. 9 m długości w momencie stwierdzi. Najprawdopodobniej liczył on wtedy 46 lat.



Naukowcy przyjrzeli się największemu kręgowi, szukając śladów kąta nachylenia pierścieni wzrostu, która ma miejsce podczas narodzin. Na tej podstawie byli w stanie stwierdzić, jak duży był wtedy był ten krąg, a to doprowadziło do wnioskowania na temat wielkości nowo narodzonego rekina.



Okazuje się, że młody rekin był ogromny - w chwili narodzin mógł mieć nawet 2 m długości. Był to prawdopodobnie największy noworodek w historii, ale - co ważniejsze - oznacza także, że megalodony prawdopodobnie rodziły się żywe.



Większość współczesnych rekinów składa jaja, ale są też takie gatunki, których młode rodzą się żywe - mowa o rzędzie lamnokształtnych (Lamniformes). Współczesne lamnokształtne czasami pożerają swoje nienarodzone rodzeństwo w macicy. To daje nam pewne wskazówki dotyczące ciąży i narodzin megalodonów.



Wiedza o megalodonach może pomóc w ugruntowaniu ich miejsca w drzewie genealogicznym rekinów, ale także umożliwić zrozumienie, jak zwierzęta te pasują do naszego świata.